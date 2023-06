സമയപരിധി കഴിഞ്ഞ് ഗർഭച്ഛിദ്ര ഗുളിക ഉപയോഗിച്ചു; യുകെയിൽ മൂന്ന് കുട്ടികളുടെ അമ്മക്ക് രണ്ട് വർഷം തടവ്

സ്റ്റോക്ക് ഓൺ ട്രെൻഡ്∙ അനുവദനീയമായ സമയപരിധിക്ക് ശേഷവും ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിനായി ഗുളികകൾ കഴിച്ച യുവതിക്കെതിരെ കോടതി വിധി. സ്റ്റോക്ക് ഓൺ ട്രെൻഡ് ക്രൗൺ കോടതിയാണ് മൂന്ന് കുട്ടികളുടെ അമ്മയായ യുവതിക്ക് 2 വർഷത്തെ തടവ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. 44 കാരിയായ കാർല ഫോസ്റ്ററാണ് റിമോട്ട് കൺസൾട്ടേഷനെ തുടർന്ന് ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിനായുള്ള ഗുളികകൾ കഴിച്ചത്. എന്നാൽ തനിക്ക് എത്ര ആഴ്ച ഗർഭം ഉണ്ടെന്നതിനെ കുറിച്ച് തെറ്റായ വിവരങ്ങളാണ് അവർ നൽകിയത്.

കോവിഡ് മഹാമാരിയെ തുടർന്നുള്ള ലോക്ഡൗൺ കാലത്ത് ഗർഭചിദ്രം വീട്ടിൽ തന്നെ നടത്താനുള്ള 'പിൽസ് ബൈ പോസ്റ്റ് സ്കീം' രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നു. ഈ രീതിയിൽ 10 ആഴ്ച വരെയുള്ള ഗർഭച്ഛിദ്രം വീട്ടിൽ തന്നെ ഗുളിക ഉപയോഗിച്ച് നടത്താൻ നിയമം അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രതി ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിനായുള്ള ഗുളികകൾ കഴിക്കുമ്പോൾ 32- 34 ആഴ്ചകൾ വരെ ഗർഭിണിയായിരുന്നു എന്നാണ് കോടതി കണ്ടെത്തിയത്. 24 ആഴ്ചകൾ വരെ യുകെയിൽ ഗർഭച്ഛിദ്രം നിയമവിധേയമാണ്. പക്ഷേ 10 ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷമാണെങ്കിൽ ഡോക്ടറുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ക്ലിനിക്കിലോ ആശുപത്രികളിലോ മാത്രമേ ഗർഭച്ഛിദ്രം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ.

പ്രതിക്ക് ഗുളികകൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്വയം ഗർഭചിദ്രം നടത്തുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി കഴിഞ്ഞ വിവരം അറിയാമായിരുന്നുവെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തി. യുവതി ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോകാതെ എങ്ങനെ ഗർഭച്ഛിദ്രം നടത്താം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓൺലൈനിൽ തിരച്ചിൽ നടത്തിയതിന്റെ വിവരങ്ങൾ പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. സമയപരിധിക്ക് ശേഷം ഗർഭച്ഛിദ്ര ഗുളികകൾ കഴിച്ചത് കുട്ടിയുടെ മരണത്തിന് കാരണമായതാണ് കടുത്ത നടപടികളിലേയ്ക്ക് കടക്കാൻ കോടതിയെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്.

മൂന്ന് കുട്ടികളുടെ അമ്മയായ കാർല ഫോസ്റ്ററെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച 1861 ലെ നിയമം കാലഹരണപ്പെട്ടതാണെന്ന് കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടി പ്രതിനിധിയായ റോംസി സതാംപ്ടൺ നോർത്ത് എം പി കരോലിൻ നോക്സ് പറഞ്ഞു. ഗർഭച്ഛിദ്ര നിയമങ്ങൾ പുനഃപരിശോധിക്കുന്നത് പാർലമെന്റ് ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നാണ് കോമൺസ് തുല്യതാ സമിതി അധ്യക്ഷ കൂടിയായ കരോലിൻ നോക്സിന്റെ ആവശ്യം.

English Summary: Used the abortion pill after the legal time limit; UK mother of three jailed for two years