യുക്മ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് റീജിയണൽ കായികമേള ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് പ്രസ്റ്റൺ ചാമ്പ്യൻമാർ

പ്രസ്റ്റൺ∙ ഈ മാസം 10ന് പ്രസ്റ്റൺ ചോർലിയിൽ വച്ച് നടന്ന യുക്മ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് റീജിയണൽ കായികമേളയിൽ ആതിഥേയരായ ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് പ്രസ്റ്റൺ (FOP) ചാമ്പ്യൻഷിപ്പും പിപി ജോസഫ് മെമ്മോറിയൽ എവർ റോളിംഗ് ട്രോഫിയും. യുക്മ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് റീജിയൺ മുൻ ട്രഷറർ ലൈജു മാനുവലാണ് ട്രോഫി സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വാശിയേറിയ മത്സത്തിൽ വിഗൺ മലയാളി അസോസിയേഷൻ റണ്ണർ അപ്പ് ആയി പി.ഒ പത്രോസ് മെമ്മോറിയൽ എവർ റോളിഗ് ട്രോഫിയും ബോൾട്ടൺ മലയാളി അസോസിയേഷൻ സെക്കന്റ് റണ്ണർ അപ്പ് കിരീടവും നേടി. നാലാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയിരുന്നത് നോർത്ത് മാഞ്ചസ്റ്റർ മലയാളി അസോസിയേഷൻ (നോർമ) ആണ്.

രാവിലെ ഒൻപതിന് ആരംഭിച്ച മൽസരങ്ങൾ അഞ്ചര മണിയോടെ അവസാനിച്ചു. മുഴുവൻ മൽസരാർത്ഥികളും പങ്കെടുത്ത മാർച്ച് പാസ്റ്റിനെ തുടർന്നാണ് മത്സരം ആരംഭിച്ചത്. ചടങ്ങിൽ റീജിയണൽ പ്രസിഡന്റ് ബിജു പീറ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുകയും സെക്രട്ടറി ബെന്നി ജോസഫ് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് യുക്മ നാഷണൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കുര്യൻ ജോർജ് കായികമേള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. തുടർന്ന് നാഷണൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ജാക്സൺ തോമസ്, റീജിയണൽ സ്പോർട്സ് കോഡിനേറ്റർ തങ്കച്ചൻ എബ്രഹാം റീജിയണൽ ട്രഷറർ ബിജു മൈക്കിൽ ആർട്സ് കോർഡിനേറ്റർ സനോജ് വർഗ്ഗീസ്, ആതിഥേയ അസോസിയേഷൻ കോഡിനേറ്റർ സിന്നി ജേക്കബ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.

വാശിയേറിയ വടം വലി മൽസരത്തിൽ സേവ്യേഴ്സ് അക്കൗണ്ടന്‍റസിന്‍റെ മിജോസ് സേവ്യർ സ്പോൺസർ ചെയ്ത നൂറ് പൗണ്ടും ട്രോഫിയും ബോൾട്ടൺ മലയാളി അസോസിയേഷനും രണ്ടാം സമ്മാനമായ അൻപത് പൗണ്ട് വിഗൺ മലയാളി അസോസിയേഷനും കരസ്ഥമാക്കി. മൽസരങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചത് തങ്കച്ചൻ ഏബ്രഹാം ബിജു മൈക്കിൽ ടോസി സക്കറിയ ജാക്സൺ തോമസ് എന്നിവരാണ്.

നോർത്ത് വെസ്റ്റ് റീജിയണൽ ജോയിന്റ് ട്രഷറർ ടോസി സക്കറിയ വിഗൺ മലയാളി അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി ജെറിൻ ബോൾട്ടൺ മലയാളി അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി അബി അജയ് , എഫ് ഓപി പ്രതിനിധി ജോൺസൺ കളപ്പുരക്കൽ തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മറ്റ് വോളണ്ടിയർമാരുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് മത്സരം നടത്തിയതെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു. മത്സരസംബന്ധമായ ഓഫീസ് കാര്യങ്ങൾ കലാമേള കോർഡിനേറ്റർ സനോജ് വർഗ്ഗീസും, സിജോ വർഗ്ഗീസും എന്നിവർ ചേർന്നാണ് നിർവ്വഹിച്ചത്.

കലാമേളക്ക് വേണ്ടി കേരളീയ ഭക്ഷണശാല ഒരുക്കിയത് അച്ചായൻസ് കിച്ചൺസാണ് അലൈഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവ്വീസസിനും, യുകെയിലെ അംഗീക്രത റിക്രൂട്ടിംഗ് ഏജൻസിയായ ഏലൂർ കൺസൾട്ടൻസി, യുകെയിലെ പ്രമുഖ മലയാളി അക്കൗണ്ടന്‍റസ് സ്ഥാപനമായ സേവ്യേഴ്സ് അക്കൗണ്ടന്‍റസ്,നേഴ്സിംഗ് ഏജൻസി ജെ റോസ് കെയർ, കെയർ മാനേജ്മെന്റ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ എസ് ഒഎസ്, ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തിയ ജെആൻഡ് ജെ ഫോട്ടോസ്, ശബ്ദ സംവിധാനം സ്പോൺസർ ചെയ്ത ബെന്നി ജോസഫ്, യുക്മയുടെ കലാ കായിക മൽസരങ്ങൾക്കായി സൗജന്യമായി സോഫ്റ്റ്‌വെയർ നൽകി വരുന്ന ജോസ് പി.എമ്മിന്‍റെ ജെ എംപി സോഫ്റ്റ്‌വെയർ തുടങ്ങിയവർക്കും കായികമേള വേദി നൽകിയ സെന്‍റ് മൈക്കിൾസ് സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റിനും, ആതിഥേയത്വം വഹിച്ച ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് പ്രസ്റ്റനും അതിന്റെ സാരഥികൾക്കും കായികമേള വിജയത്തിനായി സഹകരിച്ച എല്ലാ വോളണ്ടിയർമാർക്കും മൽസരാർത്ഥികളെ തയ്യാറാക്കിയ അസ്സോസിയേഷൻ പ്രതിനിധികൾക്കും യുക്മ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് റീജിയണിന്‍റെ പേരിൽ പ്രസിഡന്റ് ബിജു പീറ്റർ, സെക്രട്ടറി ബെന്നി ജോസഫ് തുടങ്ങിയവർ നന്ദി അറിയിച്ചു.

