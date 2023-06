കൊളോണ്‍∙ ജര്‍മനിയിലെ കൊളോണ്‍ അതിരൂപതയിലെയും എസന്‍, ആഹന്‍ എന്നീ രൂപതകളിലെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന്‍റെ മധ്യസ്ഥയായ പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിന്റെയും തോമാശ്ലീഹായുടെയും തിരുനാളിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയായി. ഈ മാസം 17,18 തീയതികളില്‍ കൊളോണ്‍ മ്യൂള്‍ഹൈമിലെ ലീബ് ഫ്രൗവന്‍ ദേവാലയത്തിലാണ് തിരുനാൾ നടത്തപ്പെടുന്നത്.

തിരുനാളിന്റെ നടത്തിപ്പിനുവേണ്ടിയുള്ള വിവിധ കമ്മിറ്റി കണ്‍വീനര്‍മാരുടെ യോഗം കമ്യൂണിറ്റി ചാപ്ലിന്‍ ഫാ. ഇഗ്നേഷ്യസ് ചാലിശേരി സിഎംഐയുടെ അധ്യക്ഷതയില്‍ ചേർന്നു. ബോണില്‍ താമസിയ്ക്കുന്ന റാന്നി സ്വദേശി സന്തോഷ്, ജോസ്ന വെമ്പാനിക്കല്‍ കുടുംബമാണ് ഇത്തവണത്തെ പ്രസിദേന്തി.

English summary: Preparations are complete for Mother Mary's Festival in Germany