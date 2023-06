അയർലൻഡിൽ രണ്ട് ബീച്ചുകളിൽ നീന്തൽ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി കൗൺസിൽ അധികൃതർ

ഡബ്ലിൻ∙ അയർലൻഡിലെ വടക്കൻ ഡബ്ലിനിൽ രണ്ട് ബീച്ചുകളിൽ നീന്തുന്നതും വെള്ളത്തില്‍ കുളിക്കുന്നതും നിരോധിച്ച് കൗൺസിൽ അധികൃതര്‍. വെള്ളത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം കുറവായതിനാലാണ് സട്ടൺ ബറോ ബീച്ച്, ബല്ബ്രിഗ്ഗൻ ഫ്രണ്ട് സ്ട്രാന്റ് ബീച്ച് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ വെളളത്തിലെ നീന്തല്‍ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി. നഗരപ്രദേശങ്ങളില്‍ നിന്നും മലിനജലം ഒഴുകിയെത്തിയതും ഗുണനിലവാരം കുറയാന്‍ കാരണമായിട്ടുണ്ട്.

മനെ ബ്രിഡ്ജ് പമ്പിങ് സ്റ്റേഷനിലെ മെഷീന്‍ കേടുപാടുകള്‍ കാരണം ബറോ ബീച്ചിലെ വെള്ളത്തിലേക്ക് മലിന ജലം ഒഴുകിയെത്തിയതാണ് ഗുണനിലവാരം കുറയാന്‍ കാരണം. ബറോ ബീച്ചില്‍ സന്ദർശനം നടത്താമെങ്കിലും വെള്ളത്തില്‍ ഇറങ്ങരുത്. അതേസമയം ഫ്രണ്ട് സ്ട്രാന്റ ബീച്ചില്‍ മൃഗങ്ങളുടെയും, പക്ഷികളുടെയും സമ്പര്‍ക്കം കാരണമാണ് വെള്ളം മലിനപ്പെട്ടത്‌.

English Summary: Council officials have banned swimming at two beaches in Ireland