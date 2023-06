ഫിൻലൻഡിൽ പെറ്റെരി ഒർപ്പോയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഖ്യ സർക്കാരിന് രൂപരേഖയായി

ഹെൽസിങ്കി∙ ആഴ്ചകൾ നീണ്ട ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം നിയുക്ത പ്രധാനമന്ത്രി പെറ്റെരി ഒർപ്പോ (നാഷണൽ കൊളീഷൻ പാർട്ടി-എൻസിപി) യുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പുതിയ സഖ്യ സർക്കാരിന്‍റെ ഭരണ അജണ്ടയുടെ രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കി.

പാർട്ടി നേതാക്കളായ അന്ന-മയ ഹെൻറിക്‌സൺ (സ്വീഡിഷ് പീപ്പിൾസ് പാർട്ടി -എസ്‌പിപി), പെറ്റെരി ഒർപ്പോ (എൻസിപി), റിക്ക പുറ (ഫിൻസ് പാർട്ടി), സാരി എസ്സയ (ക്രിസ്ത്യൻ ഡെമോക്രട്സ് -സിഡി) എന്നിവർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. പുതിയ സർക്കാരിൽ 19 മന്ത്രിമാരുണ്ടാകും. എൻസിപി( എട്ട്), ഫിൻസ് പാർട്ടി( 7), എസ്‌പിപി( 2.5), സിഡി(1.5) എന്നിങ്ങനെയാണ് മന്ത്രിമാരെ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് . എസ്‌പിപിയും സിഡിയും ഭരണ കാലയളവിന്റെ പകുതിയിൽ മന്ത്രിമാരെ മാറ്റുവാനാണ് ധാരണ . അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ചേരുന്ന യോഗങ്ങളിൽ പാർട്ടികൾ തങ്ങളുടെ മന്ത്രിമാരുടെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തും.

കുടിയേറ്റം, റെസിഡൻസ് നിയമങ്ങൾ കർശനമാക്കുവാനുമുള്ള പദ്ധതികളാണ് നിയുക്ത സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് .തൊഴിലധിഷ്ഠിത കുടിയേറ്റവും ഏകീകരണവും ശക്തിപ്പെടുത്തുവാനും,ഫിൻലൻഡിലേക്കുള്ള അഭയാർഥികളുടെ വരവ് പരിമിതപ്പെടുത്തുവാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

വാർഷിക അഭയാർത്ഥി കോട്ട നിലവിലുള്ള 1,050 ൽ 500 ആയി കുറയ്ക്കും. ഭാവിയിൽ, രാജ്യത്തു സ്ഥിര താമസാനുമതി ലഭിക്കുന്നതിന് ആറ് വർഷത്തെ താമസം, ഭാഷാ പ്രാവീണ്യ പരീക്ഷയിലെ വിജയം , ദീർഘകാല തൊഴിലില്ലായ്മയോ വരുമാന പിന്തുണയോ ഇല്ലാത്ത രണ്ട് വർഷത്തെ തൊഴിൽ ചരിത്രം കൂടാതെ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും കുറ്റമറ്റ റെക്കോർഡ് എന്നിവ ആവശ്യമാണ്. സ്ഥിര വരുമാനം, നിർബന്ധിത പൗരത്വ, ഭാഷാ പരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താമസം എട്ട് വർഷമായി നീട്ടിക്കൊണ്ട് പൗരത്വ നിയമങ്ങളും കർശനമാക്കും.

ദേശീയ കടം കുറച്ചു , ഫിന്നിഷ് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യവും പുതിയ സർക്കാരിനുണ്ട് . നാല് ബില്യൺ യൂറോയുടെ വെട്ടിക്കുറയ്‌ക്കൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം . ഈ വെട്ടിക്കുറയ്‌ക്കൽ പ്രാഥമികമായി ലക്ഷ്യമിടുന്നത് സർക്കാരിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ചെലവ് വരുന്ന സാമൂഹിക, ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ പോലെയുള്ള മേഖലകളെയാണ്. എന്നാൽ ആസൂത്രിതമായ ഈ വെട്ടിക്കുറയ്‌ക്കലുകൾ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും ദുർബലരായവരെ ബാധിക്കില്ലെന്ന് ഒർപ്പോ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു .

ജോലിയിൽ നിന്നും വിരമിച്ചവർക്കുള്ള സാമൂഹിക ആനുകൂല്യങ്ങൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കില്ല, അതേസമയം ചെറിയ കുട്ടികളുള്ള കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ള പിന്തുണയിൽ ചില വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാകും. പകരം, തൊഴിലില്ലായ്മ ആനുകൂല്യങ്ങൾ, ഭവന ആനുകൂല്യങ്ങൾ, സാമൂഹിക സുരക്ഷാ ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഗണ്യമായ വെട്ടിക്കുറയ്‌ക്കലുകൾ സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

