ബര്‍ലിന്‍∙ വ്യാജ കാന്‍സര്‍ ചികിത്സയുടെ പേരില്‍ ലക്ഷങ്ങള്‍ വസൂലാക്കിയ ദമ്പതികളെ ജര്‍മന്‍ കോടതി ശിക്ഷിച്ചു. ബവേറിയന്‍ നഗരമായ ഇന്‍ഗോള്‍സ്ററാഡിലെ ഒരു പ്രാദേശിക കോടതിയാണ് പ്രതികളെ ശിക്ഷിച്ചത്. അസുഖബാധിതരെ ചൂഷണം ചെയ്തുവെന്നാരോപിച്ചായിരുന്നു കോടതിയുടെ ശിക്ഷ.

ദമ്പതികള്‍ മാരകമായ അര്‍ബുദം ബാധിച്ച രോഗികളെ തങ്ങളുടെ ചികിത്സയിലൂടെ രോഗശാന്തി ലഭിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ചിരുന്നു. തട്ടിപ്പിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രകൃതി ചികിത്സകന് മൂന്ന് വര്‍ഷം തടവും കൂട്ടുപ്രതിക്ക് ആറ് വര്‍ഷം ഒമ്പത് മാസം തടവും വിധിച്ചു.

കേസിലെ പ്രതികള്‍ ഷ്രോബെന്‍ഹൗസന്‍ പട്ടണത്തില്‍ നിന്നുള്ള 57 കാരനായ പ്രകൃതി ചികിത്സകനും ഇന്‍ഗോള്‍സ്ററാഡില്‍ നിന്നുള്ള 68 കാരനായ വ്യവസായിയുമാണ്. കാൻസർ ചികിത്സയുടെ തട്ടിപ്പിലൂടെ പ്രതികൾ രോഗികളിൽ നിന്നും 6,000 യൂറോ വരെ കരസ്ഥമാക്കിയെന്നും കോടതി കണ്ടെത്തി.

