ഓവർസീസ് ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറൽ കോൺഗ്രസിന്റെ 'ചാറ്റ് വിത്ത്‌ രമ്യ ഹരിദാസ്' കോർക്കിൽ ജൂൺ 18 ന്

കോർക്ക്∙ അയർലൻഡിലെ ഓവർസീസ് ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറൽ കോൺഗ്രസ് കോർക്ക് യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 'ചാറ്റ് വിത്ത്‌ രമ്യ ഹരിദാസ്' സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ജൂലൈ 18 ഞായർ ഉച്ചക്ക് മൂന്ന് മുതൽ ഇന്ത്യൻ ആഗ്രഹ് റസ്റ്ററന്റിൽ വെച്ചാണ് 'ചാറ്റ് വിത്ത്‌ രമ്യ ഹരിദാസ്' എന്ന പരിപാടി നടക്കുക. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ലിജോ: 0876485031, ജെയ്സൺ: 0870642676, ലിങ്ക് വിൻസ്റ്റാർ: 0851667794, 0899566197 എന്നിവരെ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.



പരിപാടി നടക്കുന്ന സ്ഥലം:

Indian Aagrah Restaurant,



Cork, Ireland

Post Code: T23EH58

English Summary: Overseas Indian Cultural Congress's 'Chat with Ramya Haridas' in Cork on June 18