'യുവ 2023' യുവജനസംഗമത്തിൽ രമ്യ ഹരിദാസ് മുഖ്യാതിഥി

ലണ്ടൻ ∙ ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് കോൺഗ്രസ്‌ യു കെ (ഐഒസി യുകെ ) സംഘടിപ്പിക്കുന്ന 'യുവ 2023' യുവജനസംഗമത്തിൽ രമ്യ ഹരിദാസ് എംപി മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കും. ജൂൺ 24 ന് ക്രോയ്ഡനിൽ വച്ചു നടക്കുന്ന 'യുവ 2023' ന്റെ റജിസ്‌ട്രേഷൻ പുരോഗമിക്കുയാണ്.

ഐഒസി യുകെ കേരള ചാപ്റ്ററാണ് പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത്. ജൂൺ 24 ന് ക്രോയ്ഡനിൽ വൈകുന്നേരം 3 മണി മുതൽ 7 മണി വരെ നടത്തപ്പെടുന്ന 'യുവ 2023' ൽ രാജ്യത്തെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള യുവജനങ്ങൾ പങ്കെടുക്കും. അന്ന് പുതിയ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനോദ്ഘാടനo നടക്കുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.

എംപിമാർ, മേയർമാർ, കൗൺസിലർമാർ വിവിധ മേഖലകളിലെ പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കുന്ന 'യുവ 2023' ചടങ്ങിൽ സമൂഹത്തിലെ വിവിധ മേഖലകളിൽ വ്യക്തി മുദ്ര പതിപ്പിച്ച യുവജനങ്ങളെ ആദരിക്കും. ചടങ്ങിന്‍റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക്‌ പോസ്റ്റർ പ്രകാശനവും, റജിസ്ട്രേഷൻ ലിങ്ക് ഉദ്ഘാടനവും ഐഒസി യുകെ ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ കമൽ ദലിവാൾ നേരത്തെ നിർവഹിച്ചിരുന്നു.

പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എത്രയും വേഗം റജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് കേരള ചാപ്റ്റർ അധ്യക്ഷൻ സുജു ഡാനിയേൽ , കേരള ചാപ്റ്റർ വക്താവ് അജിത് മുതയിൽ എന്നിവർ അറിയിച്ചു.

യുവ 2023 റജിസ്‌ട്രേഷൻ ലിങ്ക്: https://forms.gle/haRzSucrsYuT31wA7

Venue address :

St Jude with St Aidan Church, Thornton Rd, Thornton Heath

CR7 6BA

English Summary: Ramya Haridas is the chief guest at the 'Yuva 2023' youth meeting