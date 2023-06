ബ്രിട്ടനിൽ ജൂലൈ 5, 7 തീയതികളില്‍ പണിമുടക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ച് സ്കൂൾ അധ്യാപകർ

സോമർസെറ്റ്• ബ്രിട്ടനിലെ സ്കൂൾ അധ്യാപകര്‍ രണ്ട് ദിവസം കൂടി പണിമുടക്ക് നടത്തുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് നാഷണല്‍ എഡ്യുക്കേഷന്‍ യൂണിയന്‍ (എൻഇയു) രംഗത്ത്.

ജൂലൈ 5, 7 ദിവസങ്ങളിലാണ് തങ്ങളുടെ അംഗങ്ങള്‍ പണിമുടക്കുമെന്ന് യൂണിയന്റെ നാഷണല്‍ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഫെബ്രുവരി, മാര്‍ച്ച് മാസങ്ങളില്‍ മൂന്ന് ദിവസം വീതം എന്‍ഇയു പണി മുടക്കിൽ ഏര്‍പ്പെട്ടിരുന്നു. ശമ്പള വർധനവിൽ യൂണിയനും സര്‍ക്കാരും തമ്മിലുള്ള തർക്കമാണ് പണിമുടക്കുകൾക്ക് കാരണം.

പണിമുടക്ക് തുടരാന്‍ അംഗങ്ങളുടെ താല്‍പര്യം തേടി എന്‍ഇയു വീണ്ടും ബാലറ്റിങ് നടത്തിവരികയാണ്. എഎസ്‌സിഎല്‍, എന്‍എഎച്ച്ടി, എന്‍എഎസ്‌യുഡബ്യുടി തുടങ്ങിയ മറ്റ് അധ്യാപക യൂണിയനുകളും ബ്രിട്ടനിലെ അധ്യാപകരുടെ ശമ്പള വർധന ആവശ്യപ്പെട്ടു പണിമുടക്ക് തുടരാനുള്ള ബാലറ്റിങ് നടത്തുന്നുണ്ട്.

ശമ്പള വർധനവിൽ തീരുമാനം ഉണ്ടായില്ലെങ്കില്‍ സംഘടിതമായ പണിമുടക്ക് നടപടി കൈക്കൊള്ളുമെന്ന് യൂണിയനുകള്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Teachers in Britain to stage fresh strikes on July 5th and 7th