ബെല്‍ഫാസ്റ്റ് ∙ നോര്‍ത്തേണ്‍ അയര്‍ലന്‍ഡില്‍ ഐപിസി ബഥേല്‍ ചര്‍ച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച എ റൈസ് ആന്‍ഡ് ഷൈന്‍ സംഗീത രാവ് സംഗീത പ്രേമികളുടെ നിറ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടു ശ്രദ്ധേയമായി. ഡോ. ബ്ലസന്‍ മേമന സംഗീത രാവിനു നേതൃത്വം നല്‍കി. ബെല്‍ഫാസ്റ്റില്‍ നിന്നുള്ള 300ല്‍ പരം മലയാളികളുടെ കൂടിച്ചേരലിനു കൂടി സംഗീത രാവ് സാക്ഷിയായി.

വ്യത്യസ്തമായ വരികള്‍ കൊണ്ടും ആലാപന ശൈലി കൊണ്ടും ക്രൈസ്തവ ഭക്തിഗാന രംഗത്ത് സ്വന്തം ചുവടുറപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് ബ്ലസന്‍ മേമന. മെഡിക്കല്‍ ബിരുദാനന്തര ബിരുദധാരിയായ ബ്ലസന്‍ 2015 മുതല്‍ മുഴുവന്‍ സമയ പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു. പെന്തെക്കോസ്ത് കൂടിച്ചേരലുകളുടെ വേദികളെ സ്വര്‍ഗീയ ആരാധനയിലേക്കു നയിക്കുന്നതിലൂടെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട സുവിശേഷകനാണ് ബ്ലസന്‍ മേമന.

സംഗീതവും പ്രഭാഷണ കലയും സമന്വയിപ്പിച്ചു മികച്ച രീതിയില്‍ വചന ശുശ്രൂഷ നടത്തുന്നതും ബ്ലസന്റെ രീതിയാണ്. ഐപിസി ബഥേല്‍ ചര്‍ച്ച് ഗായക സംഘത്തിന്റെ ഗാനങ്ങള്‍ സംഗീത രാവിനു നിറം പകര്‍ന്നു.

English Summary: Arise and shine musical night conducted by IPC Bethel concluded in Bellfast