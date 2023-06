ബര്‍ലിന്‍ ∙ ചൈനീസ് പ്രധാനമന്ത്രി ലി ചിയാങ് തിങ്കളാഴ്ച ബര്‍ലിന്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചു, മാര്‍ച്ചില്‍ അധികാരമേറ്റതിന് ശേഷമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ വിദേശ യാത്രയാണിത്. ചൊവ്വാഴ്ച നടന്ന ഉഭയകക്ഷി ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് മുന്നോടിയായി ജർമന്‍ ചാന്‍സലര്‍ ഒലാഫ് ഷോള്‍സ് ചൈനീസ് പ്രധാനമന്ത്രി ലി ചിയാങ്ങിന് അത്താഴ വിരുന്നു നല്‍കി.

റഷ്യയുമായി ശക്തമായ ബന്ധമുള്ള ചൈനയെ നേരിടാന്‍ ജർമനിയും യൂറോപ്യന്‍ സഖ്യകക്ഷികളും പുതിയ തന്ത്രങ്ങള്‍ മെനയുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സന്ദര്‍ശനം.

നേരത്തെ, ലി ചിയാങ്ങിനെ ജര്‍മന്‍ പ്രസിഡന്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയില്‍ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. ചൈനയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള മെച്ചപ്പെട്ട സംഭാഷണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം പ്രസിഡന്റ് സ്റെറയിന്‍മിയര്‍ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. യുക്രെയിനില്‍ നീതിയുക്തമായ സമാധാനം കൊണ്ടുവരാന്‍ റഷ്യയുടെ മേൽ സ്വാധീനം ഉപയോഗിക്കാന്‍ ചൈനയോട് ജര്‍മന്‍ പ്രസിഡന്റ് ആഹ്വാനം ചെയ്തു.

ജർമന്‍ ചൈനീസ് ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് ഒരു തിരിഞ്ഞുനോട്ടം

ജര്‍മനി എപ്പോഴും ചൈനയുമായി പ്രത്യേക ബന്ധം പുലര്‍ത്തുന്നുണ്ട്.. മുന്‍ ചാന്‍സലര്‍ അംഗല മെര്‍ക്കലിന്റെ കാലത്തുള്ള ബന്ധങ്ങളില്‍ ബര്‍ലിന്‍ പ്രായോഗിക സമീപനം സ്വീകരിച്ചിരുന്നു.

ജര്‍മനിയുടെ മുന്‍ നയം ചൈനയെ ഒരു പ്രധാന വിപണിയായി നിലനിര്‍ത്താന്‍ സഹായിച്ചു.

യുക്രെയ്നിനെതിരായ റഷ്യയുടെ യുദ്ധം സാമ്പത്തിക യോജിപ്പിന്റെ സമീപനത്തെ തലകീഴായി മാറ്റി, ഊര്‍ജ ഇറക്കുമതിക്കായി റഷ്യയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് പുനഃര്‍നിര്‍ണയിക്കാനും ചൈനയുടെ വിശ്വാസ്യതതയെ ചോദ്യം ചെയ്യാനും പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചു.

