ചെലവ് വർധിച്ചു; ശമ്പള വർധന അനിവാര്യമെന്ന് ചർച്ച് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് വൈദികര്‍

സോമർസെറ്റ് ∙ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ജീവിത ചെലവ് വർധിച്ചു വരുന്നതിനാൽ തങ്ങൾക്കും ശമ്പള വർധന അനിവാര്യമെന്ന് ചർച്ച് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് പുരോഹിതർ. ഇതോടെ യുകെയിൽ ശമ്പള വര്‍ധന ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വിഭാഗമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് 'ചര്‍ച്ച് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട്' പുരോഹിതർ. രണ്ടായിരത്തോളം പുരോഹിതരും ദേവാലയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാധാരണ ജീവനക്കാരുമാണ് വാര്‍ഷിക ശമ്പളത്തിൽ 9.5% വർധനവായ 26,794 പൗണ്ട് എന്ന തങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ഔദ്യോഗിക ശമ്പള ക്ലെയിം സമര്‍പ്പിച്ചത്. ഇതേ തുടർന്ന് ചര്‍ച്ച് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് ശമ്പളവും സേവന സമിതിയുടെ വ്യവസ്ഥകളും ചര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ യോഗം ചേർന്നിട്ടുണ്ട്.

സെപ്റ്റംബറില്‍ ചേരുന്ന ആര്‍ച്ച്ബിഷപ്‌സ് കൗണ്‍സിലിന് ശമ്പള വർധന സംബന്ധിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് ശുപാര്‍ശ ചെയ്യും. തുടര്‍ന്ന് സഭയുടെ ഭരണസമിതിയായ ജനറല്‍ സിനഡിന് അന്തിമ ശുപാര്‍ശ നല്‍കും. 2020 ലും 2021 ലും വൈദികരുടെ പ്രതിഫലത്തിന്റെ അവലോകനം നടത്തിയിരുന്നു. ഇതില്‍ മൊത്തത്തിലുള്ള പാക്കേജ് ഒരു വീടും കൗണ്‍സില്‍ ടാക്സ് പോലുള്ള ബില്ലുകളുടെ അടവും ഉള്‍പ്പെടെ ഏകദേശം 50,000 പൗണ്ട് ആണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

ചർച്ച് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് പുരോഹിതർക്ക് സാധാരണയായി താമസിക്കാന്‍ ഒരു വീട് നല്‍കാറുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ മേയ് മാസത്തില്‍ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പുരോഹിതർക്ക് പണം നല്‍കുന്നതിനായി 3 മില്യൻ പൗണ്ട് അധിക ഫണ്ടായി സഭ രൂപതകള്‍ക്ക് നല്‍കിയിരുന്നു. എനര്‍ജി ബില്ലുകള്‍ക്കായി പള്ളികളെ സഹായിക്കുന്നതിന് ഒക്ടോബറില്‍ മറ്റൊരു 15 മില്യൻ പൗണ്ടും നല്‍കി. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നുവെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നൽകുന്ന ശമ്പളം ഇംഗ്ലണ്ടിലെ വർധിച്ചു വരുന്ന ജീവിത ചെലവുകൾക്ക് യോജിക്കുന്നത് അല്ലന്നാണ് പുരോഹിതരുടെ നിലപാട്. പുരോഹിതർക്കായി യുകെയിലെ തൊഴിലാളി യൂണിയനുകളായ യുണൈറ്റ്, യൂണിസൺ എന്നിവ ഇടപെടൽ നടത്തുന്നുണ്ട്.

English Summary: Church of England clergy hit by cost of living crisis want their first ever pay rise