അരവിന്ദിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സൽമാൻ സലിമിനെ ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും; സാക്ഷികളെ മൊഴിയെടുത്ത് വിട്ടു

ലണ്ടൻ ∙ ലണ്ടനിലെ പെക്കാമിൽ മലയാളി യുവാവ് അരവിന്ദിനെ കുത്തി കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതി വർക്കല സ്വദേശി സൽമാൻ സലിമിനെ ഇന്ന് ലണ്ടനിലെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. പ്രതിക്കൊപ്പം പൊലീസ് കൊണ്ടുപോയ മറ്റു മലയാളി യുവാക്കളുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയശേഷം വിട്ടയച്ചു. ഇവരുടെ സാക്ഷിമൊഴികൾ കേസിൽ നിർണായകമാകും.

ഇന്നലെ ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് അരവിന്ദ് ശശികുമാറിന്റെ മൃതദേഹം ഗ്രീനിച്ച് ആശുപത്രിയിൽനിന്നും ലണ്ടനിലെ സെന്റ് തോമസ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് മാറ്റി. മൃതദേഹം തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി നോർത്താംപ്റ്റണിലുള്ള അരവിന്ദിന്റെ സഹോദരനോട് ഇന്നലെ രാവിലെ ലണ്ടനിലെത്തണമെന്ന് പൊലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും ഈ നടപടി ബുധനാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റി. ഇന്നത്തെ കോടതി നടപടികൾ വിഡിയോ ലിങ്കിലൂടെ വീക്ഷിക്കാൻ സഹോദരന് പൊലീസ് അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ബുധനാഴ്ച കേസിന്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചീഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിങ് ഓഫിസർ കൂടുംബാംഗങ്ങളെ നേരിട്ട് അറിയിക്കും.



അപ്പോൾ മാത്രമാകും കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ച തർക്കത്തിന്റെ കാരണവും മരണകാരണമായ മുറിവിന്റെ വിശദാംശങ്ങളും അറിയാനാകൂ. ഇതുവരെയുള്ള അന്വേഷണത്തിന്റെ പുരോഗതി പൊലീസ് ഇന്ന് കോടതിയെ അറിയിക്കും. കൂടുതൽ തെളിവെടുപ്പിനായി പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള അനുമതിയും തേടും.

ഇതിനിടെ അരവിന്ദിന്റെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കാനും പ്രായമായ മാതാപിതാക്കൾക്ക് താങ്ങാകാനും യുക്മ ബ്രിട്ടനിലെ മലയാളികളുടെ സഹായം അഭ്യർഥിച്ചു. യൂണിയൻ ഓഫ് യുകെ മലയാളി അസോസിയേഷന്റെ (യുക്മ) ചാരിറ്റി ഫൗണ്ടേഷനാണ് അരവിന്ദിന്റെ ബ്രിട്ടനിലുള്ള സഹോദരന്റെ അഭ്യർഥന പ്രകാരം ഫണ്ട് പിരിവിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചത്.

English Summary: Salman Salim, who killed Aravind in Peckham, will be produced in court today