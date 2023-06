ഐഒസി യുവജന സംഗമത്തിന് ക്രോയിഡോണിൽ വേദിയൊരുങ്ങി; രമ്യ ഹരിദാസിനൊപ്പം വിരേന്ദ്ര ശർമ്മയും പങ്കെടുക്കും

ക്രോയിഡോൺ ∙ ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് കോൺഗ്രസ്‌ (യുകെ) കേരള ചാപ്റ്റർ സംഘടുപ്പിക്കുന്ന 'യുവ 2023' യുവജന സംഗമത്തിൽ മുഖ്യാതിഥികളായി ആലത്തൂർ എംപി രമ്യഹരിദാസിനൊപ്പം ബ്രിട്ടിഷ് പാർലമെന്റിലെ ഇന്ത്യൻ വംശജനായ എംപി വീരേന്ദ്ര ശർമ്മയും പങ്കെടുക്കും. ജൂൺ 24 ന് ശനിയാഴ്ച ക്രോയിഡോണിൽ വച്ച് നടക്കുന്ന 'യുവ 2023' ന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു. ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 ന് ആരംഭിക്കുന്ന യുവജന സംഗമം 7 ന് അവസാനിക്കും.

ഐഒസി യുകെ കേരള ചാപ്റ്റർ യൂത്ത് വിങ്ങിന്റെ പുതിയ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രഖ്യാപനവും പ്രവർത്തനോദ്ഘാടനവും രമ്യ ഹരിദാസ് എംപി നിർവഹിക്കും. രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ മേഖലകളിലെ പ്രമുഖരായ വ്യക്തികൾ 'യുവ 2023' സംഗമത്തിൽ പങ്കുചേരും. യുവജന സംഗമത്തിൽ വച്ച് സമൂഹത്തിലെ വിവിധ മേഖലകളിൽ വ്യക്തി മുദ്ര പതിപ്പിച്ച യുവജനങ്ങളെ ആദരിക്കും. കലാപരിപാടികളും സംഘാടകർ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

യുകെയിലെ നാനാ ഭാഗത്തു നിന്നുമുള്ള യുവജനങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന 'യുവ 2023'ന് തോമസ് ഫിലിപ് കൺവീനറായുള്ള സംഘടാക സമിതിയാണ് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. സംഘാടക സമിതിയിൽ എഫ്രേം സാം, ലിലിയ പോൾ, ജിതിൻ വി തോമസ്, അളക ആർ. തമ്പി എന്നിവരാണ് അംഗങ്ങൾ.

വേദിയുടെ വിലാസം:St Jude with St Aidan Church, Thornton Rd, Thornton Heath

CR7 6BA

English Summary: Virendra Sharma and Remya Haridas to attend IOC youth conference in UK