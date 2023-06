അരവിന്ദിന്റെ മൃതദേഹം നേരിൽകണ്ട് സഹോദരന്‍; കുത്തിയത് എന്തിനെന്ന് ഇപ്പോഴും ദുരൂഹം, അന്വേഷണം തുടരുന്നു  

ലണ്ടൻ ∙ ലണ്ടനിലെ പെക്കാമിൽ സഹവാസിയുടെ കുത്തേറ്റു മരിച്ച അരവിന്ദ് ശശികുമാറിന്റെ മൃതദേഹം നേരിൽ കണ്ട് ബ്രിട്ടനിലുള്ള സഹോദരനും കൂട്ടുകാരും. ഇന്നലെ രാവിലെ 11നാണ് സെൻട്രൽ ലണ്ടനിലെ സെന്റ് തോമസ് ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ ഇതിനുള്ള സൗകര്യം പോലീസ് ഒരുക്കി നൽകിയത്. അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ബന്ധുക്കൾ മൃതദേഹം തിരിച്ചറിയുന്നതിനു കൂടിയായിരുന്നു ഇത്. സഹോദരന്റെ വിശദമായി മൊഴി രേഖപ്പെടുത്താനായി തിങ്കളാഴ്ച പൊലീസ് നോർത്താംപ്റ്റണിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ താമസസ്ഥലത്ത് എത്തും. അരവിന്ദിന്റെ ജീവിതരീതി, സ്വഭാവം തുടങ്ങി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുകയാണ് ഈ മൊഴിയെടുക്കലിന്റെ ലക്ഷ്യം.

ഇതോടൊപ്പം സൽമാനെതിരായ തെളിവുകൾ ശക്തമാക്കാൻ കൂടുതൽ ഫോറൻസിക് പരിശോധനകളും പൊലീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. വർക്കല ഇടച്ചിറ സ്വദേശിയായ പ്രതി സൽമാൻ സലീം കുറ്റം സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, എന്താണ് സംഭനിച്ചതെന്ന് അറിയില്ലെന്നും തന്റെ മാനസീക നില ശരിയല്ലെന്നും തന്നെക്കൊണ്ട് ആരോ ചെയ്യിപ്പിച്ചതാണ് ഇതെല്ലാമെന്നുമാണ് പ്രതിയുടെ മൊഴി. ഏതോ ബാഹ്യശക്തി തന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതായാണ് തോന്നുതെന്നും പ്രതിയുടെ മൊഴിയിലുണ്ട്. മനോരോഗിയായി ചമഞ്ഞ് കേസിൽനിന്നും രക്ഷപെടാനുള്ള തന്ത്രമാണ് ഇതെങ്കിൽ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനായി പ്രതിയുടെ സൈക്കോ ഇവാല്യുവേഷന് പോലീസ് നടപടി തുടങ്ങി.

പ്രതിയുടെ ഫോൺ ഡീകോഡ് ചെയ്ത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പൊലീസ് ശഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അരവിന്ദിന്റെ ഫോണും ഡീകോഡ് ചെയ്ത് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ പൊലീസ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.

ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 10.30നാണ് വിഡിയോ ലിങ്കിലൂടെ പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി പൊലീസ് കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ നൽകിയത്. ഇത് അംഗീകരിച്ച കോടതി 2024 ജൂലൈയിൽ കേസിന്റെ വിചാരണ വരെ പ്രതിയെ ജൂഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടു.

നെഞ്ചിലുണ്ടായ ആഴമേറിയ മുറിവാണ് മരണകാരണമായതെന്ന് പോസ്റ്റ് മോർട്ടം പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായാതായി എഫ്ഐആറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സംഘർഷത്തിലേക്ക് നയിച്ച കാരണം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല.

