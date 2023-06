അയർലൻഡ് ഇന്ത്യൻ എംബസിയിൽ ഇന്റേൺഷിപ്പ്; ജൂൺ 23 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

ഡബ്ലിൻ• അയർലൻഡിലെ ഇന്ത്യന്‍ എംബസിയില്‍ വൊളന്ററി ഇന്റേണ്‍ഷിപ് പ്രോഗ്രാമിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ജൂൺ 23 ആണ് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി. വിദേകാര്യമന്ത്രാലയം, ഇന്ത്യന്‍ എംബസി എന്നിവയുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങൾ മനസിലാക്കാൻ ഇന്റേണ്‍ഷിപ് പ്രോഗ്രാം സഹായിക്കും. ഉപരിപഠനത്തിനും ജോലി തേടുമ്പോഴും ഇന്റേണ്‍ഷിപ് സഹായകരമാണ്. അപേക്ഷകര്‍ നന്നായി ഇംഗ്ലിഷ് ഭാഷ കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ അറിഞ്ഞിരിക്കണം.

ഇന്ത്യന്‍ പൗരത്വമുള്ളവര്‍, ഒസിഐ കാര്‍ഡ് ഉള്ളവര്‍, വിദേശപൗരന്മാര്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് ഇന്റേൺഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാം. ഡിഗ്രിയാണ് പഠന യോഗ്യത. അഞ്ച് വര്‍ഷത്തെ ഡിഗ്രി കോഴ്‌സിന് ചേര്‍ന്ന് മൂന്ന് വര്‍ഷമെങ്കിലും പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കും അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. പഠനത്തില്‍ മുന്നിട്ട് നില്‍ക്കുന്നവര്‍, റിസര്‍ച്ച് സ്‌കോളര്‍മാര്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് മുന്‍ഗണനയുണ്ട്.

2023 ൽ എപ്പോള്‍ വേണമെങ്കിലും ആരംഭിക്കാവുന്ന ഇന്റേണ്‍ഷിപ് ആറ് മാസക്കാലം നീളും. ഇന്റേണ്‍ഷിപ്പ് ലഭിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായമൊന്നും ലഭിക്കില്ല. പകരം എംബസിയുടെ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും മറ്റ് സഹായങ്ങളും ലഭിക്കും. ഡബ്ലിനിലെ ഇന്ത്യന്‍ എംബസിയില്‍ നേരിട്ട് എത്തി വേണം ഇന്റേണ്‍ഷിപ്പ് ചെയ്യാന്‍. ഒപ്പം റിസര്‍ച്ച്, റിപ്പോര്‍ട്ട് തയ്യാറാക്കല്‍ തുടങ്ങി എംബസി നല്‍കുന്ന ജോലികള്‍ ചെയ്യേണ്ടിവരും.

പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷകള്‍ hoc.dublin@mea.gov.in എന്ന ഇമെയില്‍ വിലാസത്തില്‍ ‘Application for the position of Intern’ എന്ന് സബ്ജക്ടായി വച്ച് അയയ്ക്കുകയോ Head of Chancery, Embassy India, 69, Merrion Road, Ballsbridge, Dublin-4 (D04 ER85) എന്ന വിലാസത്തിൽ തപാൽ വഴി അയയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കും ഫോം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും ഇവി‍ടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

