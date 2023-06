മാഞ്ചസ്റ്റർ ദുക്റാന തിരുനാളിന് കൊടിയേറാൻ ഇനി ഒരുനാൾ മാത്രം; സിഎസ്എം വോയിസിന്റെ ഗാനമേള വിസ്മയവിരുന്നാകും

മാഞ്ചസ്റ്റർ ∙ മാഞ്ചസ്റ്റർ ദുക്റാന തിരുനാളിന് കൊടിയേറാൻ ഇനി ഒരുനാൾ മാത്രം അവശേഷിക്കെ തിരുന്നാൾ വിജയത്തിനായുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ അവസാനഘട്ടത്തിൽ എത്തിയതായി മിഷൻ ഡയറക്‌ടർ ഫാ.ജോസ് അഞ്ചാനിക്കൽ അറിയിച്ചു. ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടിന് മാഞ്ചസ്റ്റർ റീജനൽ ഡയറക്‌ടർ ഫാ.ജോൺ പുളിന്താനത്ത്‌ കൊടിയേറ്റുന്നതോടെ ഒരാഴ്ചയിൽ ഏറെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന തിരുനാൾ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കമാകും. മിഷനിലെ വിവിധ ഫാമിലി യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്നുമെത്തുന്ന കഴുന്ന് പ്രദക്ഷിണങ്ങൾ പള്ളിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതോടെയാണ് ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കൊടിയേറ്റ് നടക്കുക. തുടർന്ന് വിഥിൻഷോ ഫോറം സെൻറ്ററിൽ ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ രൂപതാ ക്വയർ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ഫാ.ജോസ് അഞ്ചാനിക്കൽ നയിക്കുന്ന സിഎസ്എെ വോയ്‌സിൻറെ സൂപ്പർ മെഗാഷോ നടക്കും.

ഭക്തിഗാന രംഗത്തെ കുലപതി വിത്സൺ പിറവത്തിനൊപ്പം, ഡോ ഷെറിൻ ജോസ്, ദീപക്, അഷിതാ, ജയലേഷ്, ടെസ്സ ചാവറ, റെക്സ് ജോസ്, ടെസ സ്റ്റാൻലി, ജെഫ്രി റെക്സ്, സാനു സാജൻ, ഇസബെൽ ഫ്രാൻസിസ് എന്നിവർ വേദിയിൽ എത്തുമ്പോൾ മിഷനിലെ യുവതാരങ്ങൾ ആലാപനത്തിനൊപ്പം ചുവടുകൾ വച്ച് വേദിയിൽ എത്തിച്ചേരും. ഗാനമേള ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ ബിഷപ്പ് മാർ ജോസഫ് സ്രാമ്പിക്കൽ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും.

മാർ തോമാസ്ലീഹായുടെയും,വിശുദ്ധ അൽഫോൻസാമ്മയുടെയും സംയുക്ത തിരുനാൾ ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത്‌ വിശുദ്ധരുടെ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുവാൻ യുകെയുടെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി നൂറുകണക്കിന് വിശ്വാസികൾ മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ എത്തിച്ചേരുക പതിവാണ്.

25 ന് നാലിന് നടക്കുന്ന ദിവ്യബലിയിൽ ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ രൂപതാ ഫിനാൻസ് ഓഫിസർ ഫാ.ജോ മൂലച്ചേരി മുഖ്യ കാർമികനാകും. ദിവ്യബലിയെ തുടർന്ന് ഉൽപ്പന്ന ലേലം നടക്കും. 26 ന് തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം ആറിന് നടക്കുന്ന ദിവ്യബലിയിൽ ഫാ.ജിൻസൺ മുട്ടത്തുകുന്നേൽ മുഖ്യകാർമികനാകുമ്പോൾ 27 ന് വൈകുന്നേരം ആറിന് നടക്കുന്ന ദിവ്യബലിയിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ ഹോളിഫാമിലി മിഷൻ ഡയറക്‌ടർ ഫാ.വിൻസെൻറ് ചിറ്റിലപ്പള്ളി കാർമികനാകും,

28 ന് ഷെഫീൽഡ് മിഷൻ ഡയറക്‌ടർ ഫാ.ജോം കിഴക്കരക്കാട്ട് കാർമികനാകുമ്പോൾ 29 ന് ലിതർലാൻഡ് വികാരി ഫാ.ആൻഡ്രൂസ് ചെതലനും, മുപ്പതിന് സെൻറ്‌ ആന്റണീസ് പള്ളി അസിസ്റ്റന്റ് വികാരി ഫാ.സ്റ്റീഫൻ എന്നിവരും കാർമികരാകും.

പ്രധാന തിരുനാൾ ദിനമായ ജൂലൈ ഒന്ന് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 10 ന് പരിശുദ്ധ റാസയ്ക്ക് തുടക്കമാകും. ഫാ.ജോബിൻ പെരുമ്പളത്തുശേരി മുഖ്യ കാർമികനാകുമ്പോൾ ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ രൂപതാ വികാരി ജനറൽ ഫാ. ജിനോ അരീക്കാട്ട് തിരുന്നാൾ സന്ദേശം നൽകും.

തുടർന്ന് തിരുനാൾ പ്രദക്ഷിണത്തിനു തുടക്കമാകും. ഷ്രൂഷ്ബറി രൂപതാ വികാരി ജനറൽ ഫാ.മൈക്കിൾ ഗാനൻ പ്രദക്ഷിണത്തിൽ മുഖ്യ കാർമികനാകും. ദേവാലയത്തെ വലംവെച്ച് വിഥിൻഷോയുടെ തെരുവീഥികളിലൂടെ നീങ്ങുന്ന പ്രദക്ഷിണം തിരികെ പള്ളിയിൽ പ്രവേശിച്ച ശേഷം കുർബാനയുടെ ആശീർവാദവും, തുടർന്ന് സ്‌നേഹവിരുന്നും ഉണ്ടായിരിക്കും. ജൂലൈ രണ്ട് ഞായറാഴ്ച ദിവ്യബലിയെ തുടർന്ന് ഫാ.ജോസ് അഞ്ചാനിക്കൽ കൊടിയിറക്കുന്നതോടെ തിരുനാൾ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് സമാപനം കുറിക്കും.

ആഘോഷങ്ങളുടെ വിജയത്തിനായി മിഷൻ ഡയറക്‌ടർ ഫാ.ജോസ് അഞ്ചാനിക്കൽ,ട്രസ്റ്റിമാരായ ബിജു ജോസഫ്, റോസ്ബിൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ ട്വിങ്കിൽ ഈപ്പൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ കമ്മറ്റികൾ പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു.

