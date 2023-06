അവധിക്ക് നാട്ടിൽപോയ മലയാളി യുവാവിനെ മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തി

ലണ്ടൻ∙ ലണ്ടനിലെ റോംഫോർഡിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ജോൺസൺ ഫ്രാൻസിസിനെ (33) നാട്ടിൽ അവധിയിലായിരിക്കെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. മരണകാരണം വ്യക്തമല്ലെന്നാണ് സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ലഭിച്ച വിവരം. വയനാട് സ്വദേശിയാണ് ജോൺസൺ ഫ്രാൻസിസ്. സംസ്കാരം നടത്തി. English summary: A young man who went on vacation was found dead