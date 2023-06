കർദിനാൾ ക്ലീമീസ് കാതോലിക്കാ ബാവ ജൂൺ 26ന് മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ വി. കുർബാന അർപ്പിക്കും

മാഞ്ചസ്റ്റർ• മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ തലവൻ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ് കർദിനാൾ മാർ ബസേലിയോസ് ക്ലീമീസ് കാതോലിക്കാ ബാവ ജൂൺ 26 ന് മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ വിശുദ്ധ കുർബ്ബാന അർപ്പിക്കും. 25 ന് വൈകിട്ട് മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ എത്തുന്ന കാതോലിക്കാ ബാവയെ സെൻറ് ചാർഡ്സ്‌ റോമൻ കത്തോലിക്കാ ഇടവകയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്വീകരിക്കും.

ഷൂസ്ബറി രൂപത വികാരി ജനറാൾ കാനൻ മൈക്കിൾ ഗാനൻ, വൈദീകരായ ഫാ. ടോണി, ഫാ. ഷോൺ, റവ. ഡോ. കുര്യാക്കോസ് തടത്തിൽ, റവ. ഡോ. ലൂയിസ് ചരിവിള പുത്തൻവീട്ടിൽ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്ലീമ്മീസ്‌ ബാവയെ സ്വീകരിക്കും.

26 ന് വൈകിട്ട് 7 ന് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് റീജിയനിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന മാഞ്ചസ്റ്റർ, ലിവർപൂൾ, ഷെഫീൽഡ് മിഷനുകളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ചീഡിൽ ഹ്യൂം സെന്റ് ആൻസ് കത്തോലിക്കാ ദേവാലയത്തിലേക്ക് ക്ലീമ്മീസ്‌ ബാവയെ സ്വീകരിക്കുന്നതും തുടർന്ന് ദിവ്യബലി അർപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. എല്ലാ വിശ്വാസികളെയും വിശുദ്ധ കുർബാനയിലേക്ക് പ്രാർത്ഥനാ പൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായി വികാരി റവ. ഡോ.ലൂയിസ് ചരിവിള പുത്തൻവീട്ടിൽ അറിയിച്ചു.

ഇന്ന് മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ എട്ടാമത് ദേശീയ കണ്‍വെന്‍ഷന്റെ മുഖ്യാതിഥിയായി എത്തിയ ക്ലീമ്മീസ് ബാവയെ ബര്‍മിങ്ഹാം എയര്‍പോര്‍ട്ടില്‍ മലങ്കര കത്തോലിക്കാ നാഷണല്‍ കൗണ്‍സിലിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു.



ദേവാലയത്തിന്റെ വിലാസം:-

St Ann’s Roman Catholic Church,



29 Vicarage Avenue,



Cheadle Hulme.



SK8 7JW

English Summary: Cardinal Clemis will conduct mass on June 26 in Manchester.