സ്വവർഗാനുരാഗത്തിന്റെ പേരിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട പുരുഷന്മാരുടെ വിവരങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുമെന്ന് അയർലൻഡ്

ഡബ്ലിൻ ∙ അയര്‍ലൻഡിൽ മുന്‍കാലത്ത് പുരുഷന്‍മാരുടെ സ്വവര്‍ഗരതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളില്‍ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുടെ വിവരങ്ങള്‍ ഔദ്യോഗിക രേഖകളിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യാൻ സര്‍ക്കാര്‍ ഒരുങ്ങുന്നു. ഉഭയസമ്മതപ്രകാരം പുരുഷന്മാര്‍ തമ്മില്‍ ശാരീരിക ബന്ധത്തിലേര്‍പ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ രേഖകളാണ് നീക്കം ചെയ്യുക. 1993 വരെ അയര്‍ലൻഡില്‍ സ്വവര്‍ഗരതി കുറ്റകരമായിരുന്നു. 941പുരുഷന്മാരെ ഇതിന്റെ പേരില്‍ ശിക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇവരുടെ ശിക്ഷാരേഖകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കാനായി നീതിന്യായ വകുപ്പ് ഒരു സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചിരുന്നു. സംഘത്തിന്റെ നിര്‍ദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഇത്തരം ശിക്ഷകളുടെ രേഖകള്‍ നീക്കം ചെയ്യാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്നത്. സ്വവര്‍ഗാനുരാഗികളായതിന്റെ പേരില്‍ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട പുരുഷന്മാരോട് അഞ്ച് വര്‍ഷം മുമ്പ് സര്‍ക്കാര്‍ ഔദ്യോഗികമായി മാപ്പ് ചോദിച്ചിരുന്നു. 2018 ല്‍ ലേബര്‍ പാര്‍ട്ടിയാണ് മാപ്പ് ചോദിക്കണമെന്ന നിര്‍ദ്ദേശം പാര്‍ലമെന്റില്‍ കൊണ്ടുവന്നത്. എല്ലാ രാഷ്ട്രീയപാര്‍ട്ടികളും ഇതിനെ അനുകൂലിച്ചു.

അടുത്തയാഴ്ച നടക്കാനിരിക്കുന്ന പ്രൈഡ് വീക്കിന് മുന്നോടിയായി സ്വർവർഗാനുരാഗ സംഘടനകളുമായി സര്‍ക്കാര്‍ നടത്തിയ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് പുതിയ തീരുമാനങ്ങള്‍ കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാലഹരണപ്പെട്ട നിയമങ്ങള്‍ മൂലം ദുരിതമനുഭവിച്ചവരെ നിരപരാധികളാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ദിനം സുപ്രധാനമാണെന്ന് നീതിന്യായ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഹെലന്‍ മക്കന്റീ പറഞ്ഞു.

English Summary: Historical convictions for sex between men in Ireland to be disregarded