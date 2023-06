അയർലൻഡിൽ 25 ഡിഗ്രി വരെ ചൂട് അനുഭവപ്പെടും; മുൻകരുതലില്ലാതെ പുറത്തു പോകുന്നത് അപകടം

ഡബ്ലിൻ∙ അയര്‍ലൻഡിൽ വാരാന്ത്യം 25 ഡിഗ്രി വരെ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രമായ മെറ്റ് ഐറൻ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ മുതല്‍ തന്നെ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുകയും താപനില 20 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസ് വരെ ഉയരുകയും ചെയ്യും. വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിയോടെ താപനില 25 ഡിഗ്രിയിൽ എത്താനും സാധ്യതയുണ്ട്. അയര്‍ലൻഡിലെ കിഴക്കന്‍, വടക്ക് - കിഴക്കന്‍ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവുമധികം ചൂട് അനുഭവപ്പെടുക.

Read also: അബുദാബി ബിഗ് ടിക്കറ്റ്: രണ്ട് മലയാളി സംഘങ്ങൾക്ക് 22 ലക്ഷം രൂപ വീതം സമ്മാനം...





അതേസമയം അൾസ്റ്ററിലെ ചില പ്രദേശങ്ങളില്‍ വൈകിട്ട് ചെറിയ മഴ പെയ്‌തേക്കും. വൈകുന്നേരത്തോടെ താപനില 13-നും 16 ഡിഗ്രിക്കും ഇടയിലേയ്ക്ക് താഴും. പുറത്ത് പോകുന്നവര്‍ സണ്‍സ്‌ക്രീന്‍ പുരട്ടൽ, ശരീരം മറയ്ക്കുന്ന വസ്ത്രം ധരിക്കണൽ ഉൾപ്പടെയുള്ള മുൻ കരുതൽ എടുക്കണമെന്ന് മെറ്റ് ഓഫീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്.

ഞായറാഴ്ച രാവിലെ എട്ടു മണിയോടെ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ഒപ്പം ഇടിമിന്നലും ഉണ്ടായേക്കാം. ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിയോടെ മഴ ശമിക്കുകയും, അന്തരീക്ഷം ചൂടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യും. താപനില 17 മുതല്‍ 23 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസ് വരെ ഉയരും. രാത്രിയില്‍ 10 മുതല്‍ 13 ഡിഗ്രി വരെയാകും അന്തരീക്ഷ താപനില. ചാറ്റല്‍ മഴയും പെയ്‌തേക്കും.

English Summary: Ireland will experience temperatures of up to 25 degrees; Going out without warning is dangerous