ഫ്രാങ്ക്ഫര്‍ട്ട്∙ ലുഫ്താന്‍സ ഗ്രൂപ്പ് ഫ്രാങ്ക്ഫര്‍ട്ട് വിമാനത്താവളത്തില്‍ പുതിയ ബാഗേജ് ഡ്രോപ് ഓഫ് കൗണ്ടറുകള്‍ തുറന്നു. ഇനിമുതല്‍ ഫ്രാങ്ക്ഫര്‍ട്ട് എയര്‍പോര്‍ട്ടില്‍ ലുഫ്താസയിലെ യാത്രക്കാര്‍ക്ക് ബാഗേജ് ഡ്രോപ് ഓഫ് എന്നത്തേക്കാളും എളുപ്പമാവും. ടെര്‍മിനല്‍ 1 ലെ കോണ്‍കോഴ്സ് എ, ബി എന്നിവിടങ്ങളില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന 21 അത്യാധുനിക ചെക്ക് ഇന്‍ കൗണ്ടറുകള്‍ ഡിപാര്‍ച്ചര്‍ യാത്രക്കാര്‍ക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തില്‍ ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലാക്കി. ഓട്ടോമേറ്റഡ് ബാഗ് ഡ്രോപ് ഫങ്ഷൻ, സാധാരണ ചെക്ക് ഇന്‍ സമയത്തിന് പുറത്ത് പോലും യാത്രക്കാരെ വേഗത്തിലും സൗകര്യപ്രദമായും ബാഗേജ് നിക്ഷേപിക്കാന്‍ അനുവദിക്കുമെന്ന് വിമാനത്താവള അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. ഈ ഫീച്ചര്‍ ചെക്ക് ഇന്‍ വേഗത്തിലാക്കുകയും യാത്രക്കാര്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ സൗകര്യം നല്‍കുകയും ചെയ്യും.

യാത്രക്കാര്‍ക്ക് അവരുടെ ബാഗുകള്‍ ലുഫ്താന്‍സ സ്ററാഫിനൊപ്പം ഓട്ടോമേറ്റഡ് ബാഗ് ഡ്രോപ് ഫങ്ഷൻ വഴി സ്വതന്ത്രമായി പ്രക്രിയ പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ അനുവദിക്കും. ലുഫ്താന്‍സ ചെക്ക് ഇന്‍ കൗണ്ടറുകള്‍ക്കായുള്ള ബാഗേജ് ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് മെഷീനുകളുടെ സാങ്കേതിക ആസൂത്രണവും വികസനവും ലുഫ്താന്‍സയുമായി അടുത്ത സഹകരണത്തോടെ ഫ്രാപോര്‍ട്ട് ഏറ്റെടുത്തു.

Content Summary: New Baggage Drop off Counters at Frankfurt Airport