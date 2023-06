ബര്‍ലിന്‍∙ ജൂലൈ ഒന്നുമുതല്‍ ബാങ്ക് ഉപഭോക്താക്കളുടെ ഇസി കാര്‍ഡ് നിര്‍ത്തലാക്കും. ബാങ്കുകള്‍ മെയ്സ്ട്രോ ഡെബിറ്റ് കാര്‍ഡുകളിലേക്ക് മാറുന്നതിനാല്‍ നിലവില്‍ ഉപയോഗത്തിലിരിക്കുന്ന ഇസി കാര്‍ഡുകള്‍ നിര്‍ത്തലാക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകള്‍ ഇപ്പോള്‍ ഉപയോഗത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്ന ഇസി കാര്‍ഡാണ് ഭാവിയില്‍ കാലഹരണപ്പെടുന്നത്.

പേയ്മെന്റിന്റെ ഗ്യാരന്റി എന്ന നിലയില്‍ ബാങ്കുകള്‍ സാധാരണ ചെക്കുകള്‍ക്ക് പുറമേ ചെക്ക് കാര്‍ഡുകള്‍ നല്‍കിയ 1968 ലേക്കാണ് തുടക്കം. ഇ 24 ബാങ്ക് സര്‍വേ അനുസരിച്ച്, ജര്‍മ്മനിയിലെ ഓരോ മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തിയും ഇപ്പോഴും ഇസി കാര്‍ഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. നിലവില്‍ ഇതിനെ ഔദ്യോഗികമായി ജിറോകാർഡ് ( Girocard) എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്.

2023 ജൂലൈ മുതല്‍, മെയ്സ്ട്രോ ഫങ്ഷനുള്ള പുതിയ ഇസി കാര്‍ഡുകളൊന്നും നല്‍കില്ല. 2023 ജൂലൈ മുതല്‍ മെയ്സ്ട്രോ ഫീച്ചര്‍ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതോടെ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ഒരു പ്രധാന മാറ്റം വരും. 30 വര്‍ഷത്തിനു ശേഷം, മെയ്സ്ട്രോ ഫങ്ഷൻ നിലവിലില്ലാതാവും. ഇസി കാര്‍ഡുകള്‍ക്കോ ജിറോ കാര്‍ഡുകള്‍ക്കോ ഉള്ള പേയ്മെന്റ് ഓപ്ഷനുകള്‍ തല്‍ഫലമായി മാറുകയാണ്. യുഎസ് കമ്പനിയായ മെയ്സ്ട്രോകാര്‍ഡിന്റെ തീരുമാനമാണ് പശ്ചാത്തലം. ഇത് ജര്‍മ്മനിയിലെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് അനന്തരഫലങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കും. ഈ രണ്ട് സിസ്ററങ്ങളും യുഎസ് കമ്പനികളില്‍ നിന്നുള്ളതാണ്. മെയ്സ്ട്രോകാര്‍ഡും വീസയും

കൂടാതെ സമാനമായ പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമതയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോള്‍ മെയ്സ്ട്രോകാര്‍ഡ് അതിന്റെ സിസ്ററം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്. 2023 ജൂലൈ 1 മുതല്‍, മെയ്സ്ട്രോ ഫങ്ഷനുള്ള പുതിയ കാര്‍ഡുകളൊന്നും ഇഷ്യൂ ചെയ്യില്ല. ഇതിനകം നല്‍കിയിട്ടുള്ളതും ഇപ്പോഴും സാധുതയുള്ളതുമായ കാര്‍ഡുകള്‍ കാലഹരണപ്പെടുന്ന തീയതി വരെ ഉപയോഗിക്കാം. ഭാവിയില്‍ ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡ് ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതല്‍ പേയ്മെന്റുകള്‍ നടത്തുകയാണെങ്കില്‍, മെയ്സ്ട്രോകാര്‍ഡിന് ട്രേഡിംഗില്‍ നിന്ന് ധാരാളം നേട്ടങ്ങള്‍ ലഭിക്കും. അതാണ് മാറ്റത്തിന് കാരണം.

ഒരു കമ്പനിയുടെ ക്രെഡിറ്റ് അല്ലെങ്കില്‍ ഡെബിറ്റ് കാര്‍ഡ് ഭാവിയില്‍ നേരിട്ടുള്ള ഡെബിറ്റിന് പകരം പേയ്മെന്റിനായി കൂടുതല്‍ തവണ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കില്‍, ഓണ്‍ലൈന്‍ ഷോപ്പുകള്‍ കമ്പനിക്ക് ഫീസ് നല്‍കേണ്ടി വരും ഇതാണ് കൂടുതല്‍ ലാഭം കമ്പനികൾക്ക് ലാഭം.

