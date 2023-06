ലണ്ടൻ ∙ ആസ്റ്റൻ സർവകലാശാലയിലെ എംഎസ്‌സി വിദ്യാർഥിയും കോയമ്പത്തൂർ സ്വദേശിയുമായ ജീവന്ത് ശിവകുമാർ (25) ബർമിങ്ങാമിലെ കനാലിൽ വീണു മരിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ നാലരയോടെ കനാലിൽ ജീവന്ത് വീണു കിടക്കുന്നതുകണ്ട് പൊലീസ് എത്തി കരയ്ക്കെടുത്തെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

എൻജിനീയറിങ് പഠനശേഷം ഒരു വർഷത്തെ പിജി പഠനത്തിനായി കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിലാണു ജീവന്ത് യുകെയിലെത്തിയത്.

