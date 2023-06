കൊളോസിയത്തിൽ കാമുകിയുടെ പേരെഴുതി: യുവാവിനെ കാത്തിരിക്കുന്നത് വൻപിഴയും ജയിലും

റോം∙ ചരിത്രസ്മാരകമായ കൊളോസിയത്തിന്റെ ഭിത്തിയിൽ കാമുകിയുടെ പേരുകൊത്തിവെച്ച യുവാവിനെ കണ്ടെത്തി ശിക്ഷിക്കാൻ അധികൃതർ. റോമിലെ കൊളോസിയത്തിനുള്ളിലെ ചുവരിൽ കാമുകിയുടെ പേര് എഴുതുന്ന യുവാവിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധനേടിയിരുന്നു. മറ്റു വിനോദസഞ്ചാരികൾ ചിത്രീകരിച്ചതാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ.

യുവാവിന്റെ നടപടിയെ ഇറ്റലിയിലെ സാംസ്കാരിക മന്ത്രി ജെന്നാരോ സാംഗുലിയാനോ അടക്കമുള്ളവർ അപലപിച്ചു. വളരെ ഗുരുതരമായ നടപടിയെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച മന്ത്രി ദൃശ്യങ്ങൾ ട്വിറ്ററിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. യുവാവിനെ കണ്ടെത്താനും നിയമാനുസൃതമായ ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും അധികൃതർക്ക് നിർദേശം നൽകി. 15,000 യൂറോ (13.35 ലക്ഷം രൂപ) പിഴയും അഞ്ചുവർഷം വരെ തടവുശിക്ഷയും ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണ് യുവാവ് ചെയ്തത്.

റോമിലെ സ്മാരകങ്ങളിൽ സന്ദർശകർ പേരെഴുതിവെക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. കഴിഞ്ഞ വേനൽക്കാലത്ത് കനേഡിയൻ വിനോദസഞ്ചാരി കൊളോസിയത്തിന്റെ ബാഹ്യഭിത്തിയിൽ കല്ലുപയോഗിച്ച് തന്റെ പേരിന്റെ ആദ്യാക്ഷരം കൊത്തിവെച്ചത് അധികൃതർ കയ്യോടെ പിടികൂടിയിരുന്നു. 2019-ൽ ഒരു ഇസ്രായേലി സഞ്ചാരി തന്റെ ഭർത്താവിന്റെയും കുട്ടികളുടെയും പേരുകൾ കൊളോസിയത്തിലെ സ്തംഭത്തിൽ കൊത്തിവെച്ചതും വിവാദമായിരുന്നു.

2014-ൽ കൊളോസിയത്തിന്റെ ഭിത്തിയിൽ "കെ" എന്ന അക്ഷരം കൊത്തിയതിന് റഷ്യൻ വിനോദസഞ്ചാരിക്ക് 20,000 യൂറോയാണ് (17.80 ലക്ഷം രൂപ) അധികൃതർ പിഴ ചുമത്തിയത്.

