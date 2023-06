ആഷ്ഫോർഡ്∙ ആഷ്ഫോർഡ് സെന്റ് അത്തനാസിയോസ് യാക്കോബായ സുറിയാനി പള്ളിയിൽ പരിശുദ്ധന്മാരുടെ സംയുക്ത ഓർമ്മ പെരുന്നാളും ഇടവക വാർഷികവും അടുത്ത മാസം 15,16 തീയതികളിൽ നടക്കും പത്രോസ് പൗലോസ് ശ്ലീഹന്മാരുടെയും തോമാ ശ്ലീഹായുടെയും, മാർ കുര്യാക്കോസ് സഹദായുടെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവായ മോർത് യൂലീത്തിയുടെയും സംയുക്ത ഓർമ്മ പെരുന്നാളുമാണ് നടത്തുന്നത്.

യുകെ ഭദ്രാസന മെത്രാപോലീത്ത ഐസക് മോർ ഒസ്താത്തിയോസിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിൽ അടുത്ത മാസം 15 ന് തിരുനാളിന് തുടക്കമാകും. തുടർന്ന് യൂത്ത് അസോസിയേഷൻ, മർത്തമറിയം വനിതാ സമാജം സൺ‌ഡേ സ്കൂൾ എന്നിവയുടെ സംയുക്ത വാർഷിക ആഘോഷവും കലാ പരിപാടികളും സ്നേഹ വിരുന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഭാരാവാഹികൾ അറിയിച്ചു.

മുഖ്യ പെരുന്നാൾ ദിനമായ അടുത്ത മാസം 16 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക് കുർബാനയും പ്രദിക്ഷണവും ലേലവും, നേർച്ച സദ്യയും ഉണ്ടായിരിക്കും.

2021 ജൂലൈ മാസം ആരംഭിച്ച ആഷ്ഫോർഡ് ഇടവക ഇന്ന് 50 ഓളം കുടുംബങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയായി വളർന്നു. എല്ലാ മാസവും മൂന്നാമത്തെ ഞായറാഴ്ചകളിൽ സെന്റ് മേരി ദ വിർജിൻ ചർച് വിലസ്‌ബോറോ പള്ളിയിൽ കുർബാന നടത്തി വരുന്നു. ഇടവകയുടെ വളർച്ചയിൽ പങ്കു വഹിച്ചവരോട് ഇടവക വികാരി ഫാ. ജോൺസൻ പീറ്റർ നന്ദി അറിയിച്ചു.ആഘോഷമായി നടത്തപ്പെടുന്ന പെരുന്നാളിലേക്ക് ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുനതായി ഇടവക ട്രസ്റ്റി രെഞ്ചു വർഗീസ് , സെക്രട്ടറി സാം മാത്യു, കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ ജോയ് ഉലഹന്നാൻ,സിജോ ,സനൽ പൗലോസ് മത്തായി, തുഷാർ ബേബി, ലിജു ഏലിയാസ്, ഷിബു ചാക്കോ , ജോസ് എന്നിവർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Joint Feast of Saints and Parish Anniversary at St. Athanasios Jacobite Syrian Church, Ashford