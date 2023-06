സ്റ്റോക്ക് പാർക്ക്∙ബക്കിംഗ്ഹാംഷെയറിലെ സ്റ്റോക്ക് പാർക്കിൽ നടക്കുന്ന ബൂഡിൽസ് ടെന്നീസിൽ ആദ്യ റിലയൻസ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇഎസ്എ കപ്പ് ഡീയാഗോ ഷ്വാർട്‌സ്മാന് സമ്മാനിച്ചു. റിലയൻസ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ സ്ഥാപകയും ചെയർപേഴ്‌സണുമായ നിത മുകേഷ് അംബാനിയാണ് ഡീയാഗോ ഷ്വാർട്‌സ്മാന് കപ്പ് കൈമാറിയത്. ദി ബൂഡിൽസ് ടെന്നീസിലെ വിജയികൾക്കായി ഏർപ്പെടുത്തിയ ഒരു പുതിയ അവാർഡാണ് റിലയൻസ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇഎസ്എ കപ്പ്. യുകെയിലെ ബക്കിംഗ്ഹാംഷെയർ ആസ്ഥാനമായുള്ള ആക്‌ഷൻ 4 യൂത്ത് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് സംഭാവനയും നിത അംബാനി കൈമാറി. ജൂലൈ ഒന്നുവരെ മത്സരങ്ങൾ നീണ്ടുനിൽക്കും.

സ്റ്റോക്ക് പാർക്കിന്റെ ഉടമകളായ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് ഇതുവരെയുള്ളതിൽ നിന്നും കൂടുതൽ മികച്ച ബൂഡിൽസ് അനുഭവം നൽകാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് . ലോക അ‍ഞ്ചാം നമ്പർ സ്റ്റെഫാനോസ് സിറ്റ്‌സിപാസ് , ആറാം നമ്പർ ഹോൾഗർ റൂൺ , ഏഴാം നമ്പർ ആന്ദ്രേ റുബ്ലെവ് എന്നിവരുൾപ്പെടെ ലോകത്തിലെ മികച്ച 20 പുരുഷ ടെന്നീസ് കളിക്കാരിൽ ഏഴു പേരും ഈ വർഷം ബൂഡിൽസ് ടെന്നീസിൽ കളിക്കുന്നുണ്ട്.

റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ സിഎസ്ആർ വിഭാഗമായ റിലയൻസ് ഫൗണ്ടേഷൻ നടത്തുന്ന സമഗ്ര വികസന പരിപാടിയാണ് ഇ എസ് എ (Education and Sports for All) . മികച്ച ടെന്നീസ് കാണാനും ഒരു സമൂഹത്തെ ഒന്നിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നതിൽ സ്പോർട്ട്സിന്റെ പ്രാധാന്യം ആഘോഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിലും തനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് നിത അംബാനി പറഞ്ഞു.

