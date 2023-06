നഴ്സിങ് പണിമുടക്ക്; വോട്ടെടുപ്പിൽ വേണ്ടത്ര ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ലാതെ ആർസിഎൻ, പണിമുടക്ക് അവസാനിക്കുന്നു

ലണ്ടന്‍: റോയല്‍ കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിങിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടത്തി വന്നിരുന്ന എൻഎച്ച്എസ് പണിമുടക്കിന് അന്ത്യം. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ആര്‍സിഎന്‍ അംഗങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ നടത്തിയ ബാലറ്റിങിൽ ആവശ്യത്തിന് വോട്ട് നേടാന്‍ കഴിയാതെ വന്നതോടെയാണ് നഴ്സുമാരുടെ പണിമുടക്കിന് അവസാനമാകുന്നത്. വോട്ടെടുപ്പിൽ പങ്കെടുത്ത ഭൂരിപക്ഷം അംഗങ്ങളും പണിമുടക്കിനെ അനുകൂലിച്ചെങ്കിലും ട്രേഡ് യൂണിയന്‍ നിയമങ്ങള്‍ പ്രകാരമുള്ള പരിധിയായ 50% വോട്ട് നേടാന്‍ സാധിക്കാതെ വരികയായിരുന്നു. 43% അംഗങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് വോട്ടെടുപ്പില്‍ പങ്കെടുത്തത്. ആറ് മാസത്തേക്ക് സമരം ചെയ്യാനുള്ള മുന്‍ ബാലറ്റിന്റെ കാലാവധി അവസാനിച്ചതോടെയാണ് വീണ്ടും അഭിപ്രായം തേടിയത്.

സര്‍ക്കാര്‍ മുന്നോട്ടുവെച്ച ഈ വര്‍ഷത്തെ 5% ശമ്പള വർധനവും ചുരുങ്ങിയത് 1655 പൗണ്ട് വരുന്ന ഒറ്റത്തവണ ബോണസും തള്ളിക്കളഞ്ഞ പ്രമുഖ എൻഎച്ച്എസ് യൂണിയനുകളിൽ ഒന്നാണ് ആര്‍സിഎന്‍. എൻഎച്ച്എസ് പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുത്ത മറ്റ് യൂണിയനുകളിൽ ഭൂരിപക്ഷവും കരാറിനെ പിന്തുണച്ചതോടെ ശമ്പള വർധന നല്‍കിത്തുടങ്ങിയിരുന്നു. ബാലറ്റില്‍ തിരിച്ചടി നേരിട്ടെങ്കിലും മാന്യമായ ശമ്പളവും, സുരക്ഷിതമായ തൊഴിൽ സാഹചര്യവും ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പോരാട്ടം തുടരുമെന്ന് ആര്‍സിഎന്‍ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി പാറ്റ് കുള്ളെന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

English Summary:Nurses strike in England to end as vote turnout not high enough