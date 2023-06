ലണ്ടന്‍∙ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ എന്‍എച്ച്എസ് ചരിത്രത്തില്‍ സമാനതകളില്ലാത്ത തോതില്‍ പ്രതിസന്ധികൾ സൃഷ്ടിച്ച് സീനിയര്‍ ഡോക്ടര്‍മാരും സമരത്തിന് ഇറങ്ങുന്നു. ജൂനിയര്‍ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ തുടര്‍ച്ചയായി അഞ്ച് ദിവസം പണിമുടക്കുന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് രോഗികള്‍ക്ക് ദുരിതം സമ്മാനിക്കുന്ന പണിമുടക്കുകൾ നടത്തുമെന്ന് സീനിയർ ഡോക്ടർമാർ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അടുത്ത മാസം സീനിയര്‍ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ 48 മണിക്കൂര്‍ ജോലിയില്‍ നിന്നും വിട്ടുനില്‍ക്കുമെന്നാണ് ബ്രിട്ടീഷ് മെഡിക്കല്‍ അസോസിയേഷന്റെ (ബിഎംഎ) പ്രഖ്യാപനം.

വോട്ട് ചെയ്ത 86 ശതമാനം ഡോക്ടര്‍മാരുടെ പിന്തുണ ലഭിച്ചതോടെയാണ് സമരത്തിലായുള്ള നീക്കം. ഇതോടെ ബ്രിട്ടനില്‍ ഏഴ് ദിവസമാണ് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പണിമുടക്കില്‍ ഏര്‍പ്പെടുക. ഇതൊടെ ആയിരക്കണക്കിന് അപ്പോയിന്റ്മെന്റുകളും സർജറികളും റദ്ധാക്കുവാൻ സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും. നഴ്സുമാർ എൻഎച്ച്എസിലെ പണിമുടക്കുകൾ ഉപേക്ഷിക്കാന്‍ തയാറാകുമ്പോഴാണ് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പണിമുടക്കുന്നത്.

ഇംഗ്ലണ്ടിലെ 34,000 സീനിയർ കണ്‍സള്‍ട്ടന്റുമാരാണ് ജൂലൈ 20, 21 തീയതികളില്‍ പണിമുടക്കുന്നത്. ഈ ദിവസങ്ങളില്‍ എമര്‍ജന്‍സി കെയര്‍ മാത്രമാണ് നല്‍കുക. ഇതോടെ പതിവ് ചികിത്സകളെല്ലാം റദ്ദാകും. ജൂനിയര്‍ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ ജൂലൈ 13 രാവിലെ 7 മുതല്‍ ജൂലൈ 18 രാവിലെ 7 വരെയാണ് പണിമുടക്ക് നടത്തുന്നത്. 1948 ന് ശേഷം ആദ്യമായി ഏറ്റവും ദൈര്‍ഘ്യമേറിയ പണിമുടക്കായിരിക്കും ജൂനിയർ ഡോക്ടർമാരുടേത്.

