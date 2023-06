സോമർസെറ്റ്∙ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ എന്‍എച്ച്എസ് ജീവനക്കാര്‍ക്കിടയില്‍ അസുഖം കാരണം അവധിയെടുക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം വര്‍ധിക്കുന്നുവെന്ന് കണക്കുകള്‍. അസുഖബാധിതരായ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ റെക്കോര്‍ഡ് വര്‍ധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കണക്കുകൾ പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ വർഷം എന്‍എച്ച്എസ് ജീവനക്കാരുടെ അവധി നിരക്ക് 5.6 % മുൻ വർഷങ്ങളിൽ നിന്നും വര്‍ധിച്ചു. അതായത് 75,000 ൽപ്പരം എന്‍എച്ച്എസ് ജീവനക്കാര്‍ക്ക് അസുഖം ബാധിച്ച് ജോലിക്കെത്താന്‍ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയിലായിരുന്ന 2020 ലും 2021ൽ പോലും ഇത്രയും പേർ അസുഖബാധിതരായി അവധിയെടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് കണക്കുകൾ പറയുന്നു. 2019ല്‍ ഇത്തരത്തില്‍ അവധിയെടുത്തവരുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോള്‍ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഇക്കാര്യത്തില്‍ 29 ശതമാനം വർധനവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. എന്‍എച്ച്എസ് ജീവനക്കാരെ അലട്ടിയിരിക്കുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നം മാനസികാരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് കണക്കകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അവധിയെടുത്തവരിൽ 25 ശതമാനം പേരും മാനസികാരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നു. ഔദ്യോഗിക എന്‍എച്ച്എസ് ഡാറ്റകളെ വിശകലനം ചെയ്ത് നഫീല്‍ഡ് ട്രസ്റ്റാണ് പുതിയ കണ്ടെത്തല്‍ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്.

അതേസമയം, ജലദോഷം, ചുമ, രോഗാണുബാധ, കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശ്വാസകോശ പ്രശ്നങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ കാരണവും നിരവധി എന്‍എച്ച്എസ് ജീവനക്കാര്‍ ജോലിക്കെത്താതിരുന്നിട്ടുണ്ട്. 2010 ല്‍ ഇത് സംബന്ധിച്ച കണക്കുകള്‍ സൂക്ഷിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയ കാലം മുതല്‍ കണക്കാക്കിയാല്‍ എന്‍എച്ച്എസ് ജീവനക്കാരിലെ രോഗബാധ നിരക്കില്‍ റെക്കോര്‍ഡ് വര്‍ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയ വര്‍ഷമായിരുന്നു 2022. എന്‍എച്ച്എസില്‍ ആവശ്യത്തിന് ജീവനക്കാരില്ലാതെ പാടുപെടുന്ന ഇക്കാലത്ത് ജീവനക്കാര്‍ അസുഖം ബാധിച്ച് ജോലിക്ക് വരാതിരിക്കുന്നത് സേവനങ്ങളിൽ കടുത്ത സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാക്കുമെന്നാണ് നഫീല്‍ഡ് ട്രസ്റ്റ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത്.

English Summary: NHS staff taking leave on the rise; Chief among the causes are mental health issues