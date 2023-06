ഡബ്ലിൻ∙ അയര്‍ലൻഡിലുടനീളം പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളിലെ ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകളില്‍ 20% മുതൽ 50% വരെ കുറവ് വരുത്തി സര്‍ക്കാര്‍. അയർലൻഡ് ഗതാഗത മന്ത്രി ജാക്ക് ചാംബേഴ്സാണ് തന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകൾ വഴി സർക്കാർ തീരുമാനം അറിയിച്ചത്. അയർലൻഡിലെ എല്ലാ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളിലും ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകള്‍ ഒരേ സമയം കുറയ്ക്കുന്നത് ഇതാദ്യമാണെന്ന് മന്ത്രി അവകാശപ്പെട്ടു.

പുതിയ തീരുമാനപ്രകാരം 19 നും 23 നും ഇടയില്‍ പ്രായമുള്ള യാത്രക്കാര്‍ക്ക് ടിക്കറ്റ് നിരക്കില്‍ 50% ഡിസ്‌കൗണ്ട് ലഭിക്കുന്നുവെന്ന പ്രഖ്യാപനം ചെറുപ്പക്കാർക്കിടയിൽ മികച്ച പ്രതികരണം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഡിസ്‌കൗണ്ടുകള്‍ക്ക് പുറമെ 41 റെയില്‍ കാറുകളും 120 ബസുകളും അയര്‍ലൻഡിലെ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനത്തില്‍ പുതിയതായി എത്തുമെന്ന് മന്ത്രി ജാക്ക് ചാംബേഴ്സ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

