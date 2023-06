ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ രൂപത ആരാധനക്രമ ക്വിസ് മത്സര നിയമാവലി പരിഷ്കരിച്ചു

ബർമിങ്ഹാമം . ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ രൂപതയുടെ രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര അജപാലന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സംഘടിക്കുന്ന ആരാധനക്രമ ക്വിസ് മത്സരങ്ങളുടെ ഒരുക്കങ്ങൾ യൂണിറ്റ് കോഡിനേറ്റ്റേഴ്സ് യോഗം വിലയിരുത്തി. ക്വിസ് മത്സരത്തിൽ മത്സരത്തിൽ കുടുംബങ്ങളായുള്ള ടീമുകൾക്കു പുറമെ യുകെയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പങ്കെടുക്കാവുന്ന രീതിയിൽ നിയമാവലി പരിഷ്കരിച്ചു. യൂണിറ്റ് തല മത്സരങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് സൗകര്യപ്രദമായ രീതിയിൽ ക്രമീകരിക്കുന്നതിനു അനുമതി നൽകി. രൂപതാധ്യക്ഷൻ മാർ ജോസഫ് സ്രാമ്പിക്കൽ യൂണിറ്റ് കോഡിനേറ്റേഴ്‌സിന്റെ യോഗത്തിന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

‌ പ്രോട്ടോസിഞ്ചെല്ലൂസ് ഫാ. ഡോ . ആന്റണി ചുണ്ടെലിക്കാട്ട് , ചാൻസിലർ ഫാ. ഡോ . മാത്യു പിണക്കാട്ട് , പാസ്റ്ററൽ കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറി റോമിൽസ് മാത്യു മുരിങ്ങമറ്റത്തിൽ, ഡീക്കൻ ജോയ്‌സ് പള്ളിക്കാമാലിയിൽ, ഡോ മാർട്ടിൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.

മിഷൻ /പ്രൊപ്പോസഡ്‌ മിഷൻ തലങ്ങളിലായിരിക്കും ആദ്യ ഘട്ട മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ഇതിൽ യോഗ്യത നേടുന്നവർക്ക് ഓൺലൈനായി നടക്കുന്ന റീജനൽ തല മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. തുടർന്ന് രൂപതാതലത്തിൽ നവംബർ 25 ന് ഫൈനൽ മത്സരവും സംഘടിപ്പിക്കും.രൂപതയുടെ പ്രതിവാര ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിനായ ദനഹായിലും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഇടവക, റീജനൽ തലങ്ങളിൽ മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുക. ഇതുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ രൂപതയുടെ വെബ്‌സൈറ്റിലും ലഭ്യമാണ് .

50 ആഴ്ചകളിൽ ദനഹായിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന എല്ലാ ആരാധന ക്രമചോദ്യങ്ങളും (1001 ചോദ്യങ്ങൾ )പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധർക്ക് എന്ന രൂപതയുടെ പഞ്ചവത്സര അജപാലന പദ്ധതിരേഖയിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും നവംബർ 25 ന് ഫൈനൽ. രൂപതാ തല മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടുന്ന ടീമിന് 3000 പൗണ്ട് ക്യാഷ് പ്രൈസും ട്രോഫിയും ,രണ്ടാം സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്ന ടീമിന് 2000 പൗണ്ട് ക്യാഷ് പ്രൈസും ട്രോഫിയും , മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടുന്ന ടീമിന് 1000 പൗണ്ട് ക്യാഷ് പ്രൈസും ട്രോഫിയും നൽകും .

