ഗ്ലോസ്റ്ററില്‍ പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തിന്റെയും വിശുദ്ധ തോമശ്ലീഹായുടേയും സംയുക്ത തിരുനാള്‍ ആഘോഷത്തിന് നാളെ തുടക്കമാകും

ഗ്ലോസ്റ്റര്‍∙ ഗ്ലോസ്റ്റര്‍ സിറോ മലബാര്‍ കാത്തോലിക്കാ സമൂഹത്തിന്‍റെ നേതൃത്വത്തില്‍ മിഷന്‍ മധ്യസ്ഥയായ പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തിന്റെയും ഭാരതത്തിന്റെ അപ്പോസ്തലനായ വിശുദ്ധ തോമാശ്ലീഹയുടേയും സംയുക്ത തിരുനാള്‍ അടുത്ത മാസം ഒന്ന്, രണ്ട് തീയതികള്‍ മാറ്റ് സണ്‍ സെന്‍റ് അഗസ്റ്റിന്‍ ദേവാലയത്തില്‍ വച്ച് നടത്തുന്നു. തിരു കര്‍മ്മങ്ങളില്‍ പങ്കെടുത്ത് വിശുദ്ധരുടെ മധ്യസ്ഥം തേടി അനുഗ്രഹീതരാകാന്‍ ഏവരേയും ക്ഷണിക്കുന്നതായി മിഷന്‍ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍ ഫാ ജിബിന്‍ വാമറ്റത്തിലും ട്രസ്റ്റിമാരായ ബാബു അളിയത്തും ആന്റണി ജെയിംസും അറിയിച്ചു



തിരുനാള്‍ കര്‍മ്മങ്ങള്‍ക്ക് നാളെ രാവിലെ 9.30ന് കൊടിയേറും . മറ്റന്നാൾ ഉച്ചയ്ക്ക് 2.45ന് തിരു സ്വരൂപ പ്രതിഷ്ഠ. മൂന്നു മണിക്ക് ഫാ ടോണി പഴയകളം സിഎസ്ടി നയിക്കുന്ന ആഘോഷമായ തിരുനാള്‍ കുര്‍ബാന 4.45ന് ലദീഞ്ഞും തുടർന്ന് പ്രദക്ഷണവും നടക്കും.

തിരുനാള്‍ ദിനത്തില്‍ കഴുന്ന് എടുക്കുന്നതിനും അടിമവെയ്ക്കുന്നതിനും സൗകര്യമുണ്ടായിരിക്കും.

English Summary: The celebration of the joint feast of the Blessed Virgin Mary and St. Thomas begins tomorrow in Gloucester