അതിസമ്പന്നരായ നിവാസികളുടെ പട്ടികയിൽ ആഗോളതലത്തില്‍ ജർമനിക്ക് മൂന്നാം സ്ഥാനം

ബര്‍ലിന്‍∙ അതിസമ്പന്നരായ നിവാസികളുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ജർമനിക്ക് ആഗോളതലത്തില്‍ മൂന്നാം സ്ഥാനം. ബോസ്റ്റൺ കൺസൾട്ടിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് പ്രതിവർഷം നടത്തുന്ന ഗ്ലോബൽ വെൽത്ത് റിപ്പോർട്ടിലാണ് ജർമനി യുഎസിനും ചൈനയ്ക്കും പിന്നിലായി മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടിയിരിക്കുന്നത്. 100 ദശലക്ഷം ഡോളറിലധികം സാമ്പത്തിക ആസ്തിയുള്ള വ്യക്തികൾ കൂടുതൽ പേർ താമസിക്കുന്നത് യുഎസിലും ചൈനയിലുമാണ്.



ജർമനിയിൽ ഏകദേശം 2,900 ആളുകൾ അതിസമ്പന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ മൊത്തം സാമ്പത്തിക ആസ്തിയുടെ 21 ശതമാനം ഇവരുടെ കൈവശമാണ്. മൊത്തം പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിലെയും (17 ശതമാനം) ആഗോളതലത്തിൽ വിശകലനം ചെയ്ത മറ്റ് 97 രാജ്യങ്ങളുടെയും (13 ശതമാനം) പട്ടികയെ അപേക്ഷിച്ച് ജർമനിയിൽ അതിസമ്പന്നരുടെ എണ്ണം കൂടുതലാണ്.

കോവിഡ് കാലത്ത് ജർമനിയിലെ വ്യക്തികളുടെ സ്വകാര്യ സമ്പത്തിന് കുതിച്ചുചാട്ടമുണ്ടായി. രാജ്യം അതിസമ്പന്നരായ വ്യക്തികളുടെ എണ്ണത്തിൽ ലോകത്ത് മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണെങ്കിലും ജർമനിയിൽ സാമ്പത്തിക അസമത്വം രൂക്ഷമാണെന്നും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. സമ്പന്നരായ പത്ത് ശതമാനം വ്യക്തികളും അതിഅതിസമ്പന്നരായ 0.1 ശതമാനം വ്യക്തികളുമാണ് രാജ്യത്തെ സമ്പത്തിന്‍റെ 87.7 ശതമാനവും കൈവശം വയ്ക്കുന്നു. അതേസമയം, ദരിദ്രരായ ജർമൻ ജനതയുടെ കൈവശമുള്ളത് രാജ്യത്തെ സമ്പത്തിന്റെ 1.3 ശതമാനം മാത്രമാണ്. ബാക്കിയുള്ളവ ഇടത്തരം ജനവിഭാഗത്തിന്‍റെ കൈവശമാണ്.

English Summary: Germany ranks third globally in the list of richest residents