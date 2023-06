രാജസ്ഥാൻ സ്പീക്കർ സി. പി. ജോഷിക്ക് ഐഒസി അയർലൻഡ് സ്വീകരണം നൽകി

ഡബ്ലിൻ ∙ അയർലൻഡിലെ ഡബ്ലിനിൽ എത്തിച്ചേർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും രാജസ്ഥാൻ നിയമസഭ സ്പീക്കറുമായ ഡോ. സി. പി. ജോഷിക്ക് ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് കോൺഗ്രസ്‌ പ്രവർത്തകർ സ്വീകരണം നൽകി. ഐഒസി അയർലൻഡ് നാഷനൽ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് എം. എം. ലിങ്ക് വിൻസ്റ്റാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭാരവാഹികളായ ബാബുലാൽ യാദവ്, സാൻജോ മുളവരിയ്ക്കൽ, ദേവീസിങ് വിശ്വാസ്, കുരുവിള കളത്തിൽ, കുരുവിള ജോർജ്, എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സ്വീകരിച്ചത്.

യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് പരിപാടികളിൽ സി. പി. ജോഷി പങ്കെടുത്തിരുന്നു. അയർലൻഡിൽ ഐഒസി രാജസ്ഥാൻ ചാപ്റ്റർ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായാണ് എത്തിയത്. സി. പി. ജോഷിയെ സ്വീകരിക്കാൻ ഐഒസി രാജസ്ഥാൻ ചാപ്റ്റർ ഭാരവാഹികളും എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയിരുന്നു.

