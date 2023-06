പൊലീസ് വെടിവയ്പിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭം: പാരിസ് കത്തുന്നു

പാരിസ് ∙ ചൊവ്വാഴ്ച പതിനേഴുകാരനെ പൊലീസ് വെടിവച്ചു കൊന്നതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം കൂടുതൽ പ്രദേശത്തേക്കു വ്യാപിച്ചു. പാരിസിലും സമീപപ്രദേശത്തും പൊലീസ് വിന്യാസം നാലിരട്ടിയാക്കി. സ്കൂളുകൾ, ടൗൺഹാൾ, പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉൾപ്പെടെ തൊണ്ണൂറിലേറെ പൊതുസ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രക്ഷോഭകാരികൾ തീയിട്ടു.

പലയിടത്തും പൊലീസിനു നേരെ കല്ലേറുണ്ടായി. 150 ലേറെ പൊലീസുകാർക്കു പരുക്കേറ്റു. യുവാവിനെ അനുസ്മരിച്ചു നടത്തിയ മാർച്ചിനിടെ പൊലീസുമായി ഏറ്റുമുട്ടിയവർക്കു നേരെ കണ്ണീർവാതകം പ്രയോഗിച്ചു.

സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം കാറിൽ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന നാഹേൽ എന്ന യുവാവാണ് പാരിസിന്റെ പ്രാന്തപ്രദേശമായ നാൻടെരയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. പരിശോധനയ്ക്കായി കാർ തടഞ്ഞപ്പോൾ വെട്ടിച്ചു മുന്നോട്ടു പോകാൻ ശ്രമിച്ചതിന് പൊലീസ് തൊട്ടടുത്തുനിന്നു വെടിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു.

തങ്ങൾക്കുനേരെ കാർ ഓടിച്ചു കയറ്റിയതിനെ തുടർന്നു സ്വയരക്ഷയ്ക്കായി വെടിവച്ചതാണ് എന്നാണു പൊലീസ് വാദമെങ്കിലും സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ഇതിനു വിരുദ്ധമാണ്.

ട്രാഫിക് ജംക്‌ഷനിൽ കാർ നിർത്തുന്നതും 2 പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തോക്കുനീട്ടി കാറിന്റെ വശത്തേക്കു ചെല്ലുന്നതും തുടർന്നു കാർ മുന്നോട്ടെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പൊലീസുകാരൻ വെടിവയ്ക്കുന്നതുമാണു ദൃശ്യത്തിലുള്ളത്. പോളണ്ട് റജിസ്ട്രേഷനുള്ള കാർ ബസ് ലെയ്നിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതു കണ്ടാണു നിർത്തിച്ചതെന്നാണു പൊലീസ് പറയുന്നത്.

വെടിയുതിർത്ത പൊലീസുകാർക്കെതിരെ നരഹത്യ കേസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്.ആയുധം ഉപയോഗിക്കാൻ തക്കകാരണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണു പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത്. ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മക്രോ അടിയന്തരയോഗം ചേർന്നു സ്ഥിതി വിലയിരുത്തി.

