എൻഎച്ച്എസിലെ ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഋഷി സുനക്; മൂന്ന് ലക്ഷം ജീവനക്കാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യും

ലണ്ടൻ∙ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം എൻഎച്ച്എസ് ജീവനക്കാരെ കൂടി റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ഋഷി സുനക് പ്രഖ്യാപിച്ചു. എൻഎച്ച്എസിലെ ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ15 വർഷത്തെ വിവിധ പദ്ധതികൾ ഡൗണിംഗ് സ്ട്രീറ്റിൽ നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഋഷി സുനക് പ്രഖ്യാപിച്ചു. എൻഎച്ച്എസ് കൂടുതൽ ഡോക്ടർമാരെയും നഴ്സുമാരെയും അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പിലൂടെ പരിശീലിപ്പിക്കുമെന്നും 2031 ആകുമ്പോൾ മെഡിക്കൽ പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇരട്ടിയാക്കുമെന്നും ഋഷി സുനക് പറഞ്ഞു.

എൻഎച്ച്എസ് ജീവനക്കാർക്ക് ജോലി തുടരുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്ന പറഞ്ഞ ഋഷി സുനക് ശമ്പള വർധന സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടിത്തിയിട്ടില്ല. ശമ്പള വർധന സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ‘എല്ലാവരും കൂടുതൽ ശമ്പളം വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും എന്നാൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക സാഹചര്യം എല്ലാവരും തിരിച്ചറിയുമെന്ന് കരുതുമെന്നാണ്’ അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചത്.

ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ച തൊഴിൽ പദ്ധതി കാലതാമസം നേരിട്ടുവെങ്കിലും ചരിത്രപരമാണെന്ന് ഋഷി സുനക് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. രോഗികളുടെ പരിചരണം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു തലമുറയിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം സംഭവിക്കുമെന്ന പദ്ധതികളാണ് ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നു എൻഎച്ച്എസ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അമൻഡ പ്രിച്ചാർഡ് പറഞ്ഞു.

English Summary: Rishi Sunak announces plans to tackle NHS staff shortage; Three lakh employees will be recruited