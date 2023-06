കൊളോസിയത്തിൽ പേരു കൊത്തിവച്ചയാളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ; പൊലീസിന് അഭിനന്ദനം

റോം∙ ദിവസേന പതിനായിരങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്ന റോമിലെ കൊളോസിയത്തിൽ കാമുകിയുടെ പേരും സ്വന്തം പേരും കൊത്തിവച്ച വിനോദസഞ്ചാരിയെ ഇറ്റാലിയൻ പൊലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു.

Read also: എൻഎച്ച്എസിലെ ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഋഷി സുനക്; മൂന്ന് ലക്ഷം ജീവനക്കാ...





ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ബ്രിസ്‌റ്റോളിൽ സ്ഥിരതമസമാക്കിയ ബൾഗേറിയൻ സ്വദേശിയും ഫിറ്റ്‌നസ് പരിശീലകനുമാണ് ഇയാളെന്ന് പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. റോമിൽ അവധിക്കാലം ആഘോഷിക്കാനെത്തിയതായിരുന്നു ഇയാൾ. കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചയാണ് കൊളോസിയത്തിന്റെ ഉൾഭിത്തിയിൽ 'ഇവാൻ + ഹെയ്ലി 23' എന്ന് താക്കോൽ ഉപയോഗിച്ചു കൊത്തിവെച്ചത്. ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ മറ്റുവിനോദസഞ്ചാരികൾ ചിത്രീകരിച്ചത് സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ വൈറലായിരുന്നു.

കൊളോസിയത്തിൽ നടന്നത് അപരിഷ്‌കൃതവും അസംബന്ധവുമായ പ്രവൃത്തിയാണെന്നും അഞ്ചുദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കുറ്റവാളിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ പൊലീസിനെ അഭിനന്ദിക്കുന്നതായും സാംസ്കാരിക മന്ത്രി ജെന്നാരോ സാൻഗുലിയാനോ പറഞ്ഞു.

പുരാവസ്തു, സ്മാരകങ്ങൾ, ചരിത്രം എന്നിവയുടെ മൂല്യത്തെ വിലമതിക്കുന്ന ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാവരെയും ഈ പ്രവൃത്തി വ്രണപ്പെടുത്തിയെന്നും ഇയാൾക്കെതിരെ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

കുറ്റം തെളിയിക്കപ്പെട്ടാൽ 15,000 യൂറോ (13.35 ലക്ഷം രൂപ) പിഴയും അഞ്ചുവർഷം വരെ തടവുശിക്ഷയും ഇയാൾക്കു ലഭിക്കും.

English Summary: The person who carved his name on the Colosseum has been identified: Kudos to the police