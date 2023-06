സഹൃദയ അണിയിച്ചൊരുക്കുന്ന ആറാമത് യുകെ വടംവലി മത്സരം ജൂലൈ രണ്ടിന്

ലണ്ടൻ∙ സഹൃദയ ദി വെസ്റ്റ് കെന്റ് കേരളൈറ്റ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടക്കുന്ന ആറാമത് ഓൾ യുകെ വടംവലി മത്സരത്തിനു ഇനി മൂന്നു നാൾ. യുകെയിലെ കരുത്തന്മാരുടെ പോരാട്ടത്തിനു നേർസാക്ഷ്യം വഹിക്കാന്‍ ഓരോ മലയാളിയെയും കെന്റിലെ അങ്കത്തട്ടിലേക്ക് സംഘാടകർ നിറഞ്ഞ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്തു. മത്സര വിജയികൾക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച സമ്മാന തുകയും പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ ടീമിനും പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങളും നൽകും.

തുടർച്ചയായി അഞ്ച് കൊല്ലം യു.കെയിലെ മലയാളികളെ ആവേശത്തിമർപ്പിൽ ആറാടിച്ച കരുത്തന്മാരുടെ പോരാട്ടത്തിന് കോവിഡാനന്തര ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം വീണ്ടും പോർക്കളം ഉയരുമ്പോൾ കൂടുതൽ കരുത്താർജിച്ചു വാശിയോടെ കൊമ്പ് കുലുക്കുവാൻ യുകെയിൽ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പതിനേഴ് ടീമുകൾ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. വടംവലി മത്സരത്തിനു ആവേശം പകർന്നു മുഖ്യ അതിഥിയായി വരുന്നത് ഹൈബി ഈഡൻ എംപിയാണ്.

English Summary: The 6th UK Tug of War Competition organized by Sahridaya is on 2nd July