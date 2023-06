പാരിസ്∙ കലാപകാരികളും പൊലീസും ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ തെരുവിൽ ആസ്വദിച്ച് സാൻഡ്‌വിച്ച് കഴിക്കുന്നയാളുടെ വിഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നു. ഫ്രാൻസിലെ നാന്ററെയിലാണ് സംഭവം. പതിനേഴുകാരനായ ഡെലിവറി ഡ്രൈവർ ട്രാഫിക്ക് നിയമംലംഘിച്ചതിന് പൊലീസിന്റെ വെടിയേറ്റു മരിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ജനം പൊലീസിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്.

കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ചിത്രീകരിച്ച വിഡിയോയിൽ പ്രതിഷേധക്കാരും പൊലീസും ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് കാണാം. ഇതിനിടെ ശാന്തമായിരുന്ന് സാൻഡ്‌വിച്ച് കഴിക്കുന്നയാളുടെ ദൃശ്യങ്ങളും വിഡിയോയിൽ ഇടംപിടിക്കുകയായിരുന്നു

40,000 സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് ഫ്രഞ്ച് നഗരങ്ങളിൽ കലാപത്തെ തുടർന്ന് വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്. പലയിടത്തും ജനങ്ങൾ കൂട്ടംകൂടുന്നത് നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിരവധി വാഹനങ്ങളും കടകളും പ്രതിഷേധത്തിൽ തകർന്നു. പലയിടത്തും കടകൾ പ്രതിഷേധക്കാർ കൊള്ളയടിച്ചു.

ട്രാഫിക് നിയമലംഘനങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് പൊലീസ് വെടിവെപ്പില്‍ മരണം സംഭവിക്കുന്നത് പാരീസില്‍ പുതിയ സംഭവമല്ല. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷങ്ങളിലും സമാനരീതിയിലുള്ള വെടിവെപ്പുകള്‍ പൊലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.വെടിവച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നരഹത്യക്കുറ്റം ചുമത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി നാന്ററെ പ്രോസിക്യൂട്ടര്‍ ഓഫീസ് അറിയിച്ചിരുന്നു.

