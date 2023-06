ഹൈഡല്‍ബര്‍ഗ് ∙ ഹൈഡല്‍ബര്‍ഗിലെ മലയാളി കൂട്ടായ്മയായ സെന്റ് തോമസ് സിറോ മലബാര്‍ ഇടവകയുടെ മദ്ധ്യസ്ഥനായ വിശുദ്ധ തോമാശ്ലീഹായുടെ ദുക്റാന തിരുനാള്‍ അത്യാഢംബരപൂര്‍വം ആഘോഷിക്കുന്നു. ജൂലൈ രണ്ടിന് വൈകുന്നേരം നാലുമണിക്ക് ആരംഭിക്കുന്ന ഭക്തിനിര്‍ഭരമായ ദിവ്യബലിയില്‍ (TOR/ Third Oder Regular of Saint Francis of Penance) സഭയുടെ തെക്കേ ഇന്‍ഡ്യന്‍ പ്രൊവിന്‍സിന്റെ പ്രൊവിന്‍ഷ്യാള്‍ ഫാ. തോമസ് പാലക്കുടിയില്‍ TOR മുഖ്യകാര്‍മ്മികത്വം വഹിക്കും. വികാരി ഫാ.തോമസ് മാത്യു TOR ഒപ്പം നിരവധി വൈദികര്‍ സഹകാര്‍മ്മികരാവും. മെല്‍ബിന്‍, മെറിന്‍ എന്നിവര്‍ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗായക സംഘം ഗാനങ്ങളാലപിക്കും.

ദിവ്യബലിക്കുശേഷം ലദീഞ്ഞ്, പ്രദക്ഷിണം എന്നിവയോടെ പരിപാടികള്‍ സമാപിക്കും. കേരളത്തനിമയിലുള്ള കാപ്പിസല്‍ക്കാരവും ഉണ്ടായിരിക്കും.

വിവരങ്ങള്‍ക്ക് :

മൈക്കിള്‍ കിഴുകണ്ടയില്‍ 017672847136, ജോബിന്‍ പോള്‍ 01726612537, ഷാജി വാലിയത്ത് 015157667261

Address

St.Bonifatius Kirche,Blumenstra.23, 69115 Heidelberg.