യൂറോ സോണില്‍ പണപ്പെരുപ്പം കഴിഞ്ഞ മാസം 5.5 ശതമാനമെന്ന് സൂചന

ബര്‍ലിന്‍∙ യൂറോ സോണ്‍ പണപ്പെരുപ്പം കഴിഞ്ഞ മാസം 5.5 ശതമാനമായിരുന്നുവെന്ന് പ്രാഥമിക കണക്കുകൾ. പ്രതീക്ഷിച്ചതിനെക്കാൾ കുറഞ്ഞ പണപ്പെരുപ്പമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം, ആഹാരം, ഊർജം എന്നിവ ഒഴികെയുള്ളവയുടെ ആവശ്യവസ്തുക്കളുടെ പണപ്പെരുപ്പം 5.4 ശതമാനമാണ്.

Read also: 'എല്ലാവരോടും ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു'; പണം തരാനുള്ളവരുടെ വിവരങ്ങൾ എഴുതിയ കണക്കുപുസ്തകം കത്തിച്ച് സൗദി വ്...



ആഹാരം, ഊർജം എന്നിവ ഒഴികെയുള്ളവയുടെ ആവശ്യവസ്തുക്കളുടെ പണപ്പെരുപ്പം മേയിൽ 5.3 ശതമാനവും ഏപ്രിലിൽ 5.6 ശതമാനമായിരുന്നു.

ഊർജ മേഖലയിൽ വിലയിടുന്നതാണ് പണപ്പെരുപ്പം കുറയുന്നതിന് കാരണം. പണപ്പെരുപ്പം യൂറോപ്യന്‍ സെന്‍ട്രല്‍ ബാങ്ക് നിരീക്ഷിച്ച് വരികയാണ്. അതിനാൽ ഈ മാസം പലിശ നിരക്ക് ഉയര്‍ത്തുന്നതിനാണ് സാധ്യതയെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. യൂറോപ്പിലെയും യുഎസിലെയും യുകെയിലെയും സെന്‍ട്രല്‍ ബാങ്കുകള്‍ പണപ്പെരുപ്പം രണ്ട് ശതമാനം കുറയ്ക്കുന്നതിനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിനാണ് പലിശ നിരക്ക് ഉയർത്തുന്നതെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ജര്‍മനിയില്‍ വർധനവ്

കഴിഞ്ഞ നാലു മാസത്തിനിടെ ആദ്യമായി ജര്‍മനിയില്‍ പണപ്പെരുപ്പ നിരക്ക് ഉയര്‍ന്ന് 6.4 ശതമാനത്തിലെത്തി. ഇതേതുടർന്ന് ഭക്ഷ്യവില കുതിച്ച് ഉയർന്നു. ഇത് കുടുംബബജറ്റിനെ താളം തെറ്റിക്കുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്.

വ്യാഴാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ ജര്‍മ്മന്‍ ഫെഡറല്‍ ഓഫീസ് ഓഫ് സ്ററാറ്റിസ്ററിക്സിന്റെ (ഡെസ്ററാറ്റിസ്) താല്‍ക്കാലിക കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം മുന്‍ വര്‍ഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഉപഭോക്തൃ വസ്തുക്കളുടെ വിലയിലെ വർധനവാണ് പണപ്പെരുപ്പത്തിന് കാരണമായിരിക്കുന്നത്.

English Summary: Euro zone inflation slides more than expected in June, but core rate ticks higher