ബർലിൻ∙ നിരവധി രോഗികളിൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സി രോഗം പരത്തിയ സംഭവത്തിൽ ജർമൻ അനസ്‌തറ്റിസ്റ്റിന് രണ്ട് വർഷം തടവ്. തെക്കൻ ജർമൻ സംസ്ഥാനമായ ബവേറിയയിലെ ഓഗ്‌സ്‌ബർഗ് റീജനൽ കോടതിയാണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. ശസ്ത്രിക്രിയ്ക്ക് വേണ്ടി മയക്കികടത്തിയ 1,700 രോഗികളിൽ 51 പേർക്ക് ഡോക്ടർ രോഗം പരത്തിയെന്നാണ് കേസ്. ഫ്രെബുവരി 2017 മുതൽ ഏപ്രിൽ 2018 വരെയുള്ള കാലയളവിലാണ് കേസിന് ആസ്പദമായ സംഭവം. മരണകാരണമാകുന്ന രോഗവ്യാപനം നടത്തിയതിനാണ് 61 കാരനായ ഡോക്ടറെ ശിക്ഷിച്ചത്.

ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഡോനൗ-റൈസ് ആശുപത്രിയിൽ കുടൽ രോഗ നിവാരണത്തിനായി ഡോക്ടർ സ്വയം കുത്തിവച്ച അതേ മരുന്നാണ് രോഗികളിൽ കുത്തിവച്ചത്. രോഗികളിൽ ഈ മരുന്ന് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സി ബാധിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്ന കാര്യം അറിയില്ലെന്നാണ് ഡോക്ടർ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞത്. ആശുപത്രികളിലെ ശുചിത്വ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ ഡോക്ടർ ലംഘിച്ചു. രാജ്യവ്യാപകമായ മെഡിക്കൽ അഴിമതിയാണെന്ന് ഇതിന് പിന്നിലെന്നും കോടതി വിമർശിച്ചു.

അനസ്‌തറ്റിസ്റ്റ് കോടതിയിൽ കുറ്റസമ്മതം നടത്തി. വർഷങ്ങളായി താൻ വിഷാദരോഗത്തോട് പോരാടുകയാണെന്നും ഡോക്ടർ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു. ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഡോക്ടർ നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയ എല്ലാ രോഗികളെയും പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി.

പലപ്പോഴും കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടാത്ത വൈറസ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന കരൾ രോഗമാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സി. പല കേസുകളിലും ഇത് സ്വയം സുഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും വൈറസ് വിട്ടുമാറാത്ത കരൾ വീക്കത്തിന് കാരണമാകും. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ സിറോസിസിലേക്കും ലിവർ കാൻസറിലേക്കും നയിച്ചേക്കാം. രോഗം നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയാൽ മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച് പൂർണ്ണമായും ഭേദമാക്കാവുന്നതാണ്.

English Summary: Germany: Doctor sentenced for infecting patients with hep C