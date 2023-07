മിസ് യൂണിവേഴ്സ് ഗ്രേറ്റ്‌ ബ്രിട്ടൻ മത്സരം; ഫൈനല്‍ റൗണ്ടിൽ ഡോക്ടറായ മലയാളി യുവതി അഞ്ജനയും

ലണ്ടൻ∙ മിസ് യൂണിവേഴ്സ് ഗ്രേറ്റ്‌ ബ്രിട്ടൻ ഫൈനല്‍ റൗണ്ടിലേക്കുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് സുന്ദരിമാരുടെ ലിസ്റ്റില്‍ ഇടം പിടിച്ച് ഡോക്ടറായ മലയാളി യുവതിയും. സന്ദര്‍ലാന്റിലെ ഡോ. അഞ്ജന വര്‍ഗീസാണ് മലയാളികൾക്ക് അഭിമനായി മിസ് യൂണിവേഴ്സ് ഗ്രേറ്റ്‌ ബ്രിട്ടൻ ഫൈനല്‍ റൗണ്ടിലേക്ക് എത്തിയത്. സെക്കൻഡറി സ്‌കൂള്‍ പഠന കാലം മുതൽ ഏവർക്കും മാതൃകയായി മലയാളി സമൂഹത്തില്‍ ശ്രദ്ധ നേടിയ പെണ്‍കുട്ടിയാണ് അഞ്ജന.



പഠന മികവിന് പല പുരസ്‌കാരങ്ങളും അഞ്ജനയ്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇരുപത്തേഴുകാരിയായ അഞ്ജനയെന്ന ന്യൂറോസര്‍ജൻ ഇതിനോടകം തന്നെ ചിത്ര രചനയിലും ഫോട്ടോഗ്രഫിയിലും തന്റെ കഴിവുകൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫൈനല്‍ റൗണ്ട് വരെ സ്വന്തം നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ എത്തിയ അഞ്ജനയ്ക്ക് ഇനി മുന്നേറാന്‍ പൊതു സമൂഹത്തിന്റെ പിന്തുണ കൂടി വേണം. ഫൈനല്‍ റൗണ്ടിലേയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന പൊതുജന വോട്ടുകൾ കൂടി പരിഗണിച്ചാണ് അന്തിമ വിജയിയെ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുന്നവരിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തുന്നത്.

ചാലക്കുടി സ്വദേശികളായ വര്‍ഗീസിന്റെയും ഷീബയുടെയും മകളാണ് അഞ്ജന. കഴിഞ്ഞ 20 വര്‍ഷമായി യുകെയില്‍ താമസിച്ചു വരികയാണ്. യുകെ മലയാളികള്‍ക്ക് ലോക മത്സര വേദിയില്‍ നിന്നും തിളക്കമേറിയ ഒരു നേട്ടം പറന്നെത്തുമോ എന്ന ആകാംഷയിലാണ് ഇപ്പോൾ യുകെ മലയാളികൾ. ‘മിസ് യൂണിവേഴ്‌സ് ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടന്‍’ സൗന്ദര്യ മത്സരത്തിന്റെ ഫൈനല്‍ റൗണ്ടില്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന 34 മത്സരാര്‍ത്ഥികള്‍ മാറ്റുരയ്ക്കുന്നത്.

എല്‍ സാല്‍വദോറില്‍ വെച്ച് നടക്കുന്ന എഴുപത്തി രണ്ടാമത് മിസ്സ് യൂണിവേഴ്‌സ് മത്സരത്തില്‍ ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് വിജയകിരീടം ചൂടാൻ യുകെ മലയാളികളുടെ വോട്ടും പിന്തുണയും അഞ്ജനയും കുടുംബവും അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജൂലൈ ഏഴ് വെള്ളിയാഴ്ചവരെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ അവസരം ഉണ്ട്.

English Summary: Miss Universe Great Britain Pageant; Anjana, a Malayalee woman who is a doctor, is also in the final round