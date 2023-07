'കുട്ടികൾ പടിക്ക് പുറത്ത്'; യുകെയിൽ വീട് വാടകയ്ക്ക് നൽകാൻ ഉടമസ്ഥർക്ക് നിബന്ധനകൾ ഏറെ

സോമർസെറ്റ് ∙ യുകെയിലെ വീടുകൾ വാടകയ്ക്ക് നൽകുന്ന നിരവധി ഉടമകള്‍ക്ക് കുട്ടികളും ഓമനമൃഗങ്ങളും അലര്‍ജിയാകുന്ന പ്രവണത കൂടി വരുന്നു. വാടക വീടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ ഏജൻസികൾ നൽകുന്ന പരസ്യങ്ങളില്‍ ഇത്തരത്തിലുള്ള താല്‍പര്യക്കുറവ് ഉടമസ്ഥർ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ബ്രിട്ടനിലെ ദേശീയ ചാനൽ നടത്തിയ വിശകലനത്തിലാണ് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഇത്തരം പ്രവണതകൾ പുറത്തു വന്നത്. ഇത്തരം നിലപാടുകള്‍ ഉടമസ്ഥർ എടുക്കുന്നത് തടയുന്നതിന് നിലവില്‍ നിയമങ്ങളൊന്നുമില്ല. എന്നാല്‍ വാടകക്കാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് കൂടുതല്‍ സുരക്ഷിതത്വം ഏര്‍പ്പെടുത്താന്‍ എംപിമാര്‍ നീക്കം നടത്തി വരുന്നുണ്ട്.

വാടകവീടുകളില്‍ കുട്ടികളെ നിരോധിക്കുന്നത് സ്ത്രീകള്‍ക്കെതിരായുളള പരോക്ഷമായ വിവേചനമായാണ് നിലവിലെ നിയമങ്ങള്‍ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്. സിംഗിള്‍ മദർ ആയ സ്ത്രീകൾക്ക് വീട് നല്‍കാന്‍ പല വീട്ടുടമകളും തയാറാകുന്നില്ലെന്ന ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുത വ്യാപകമായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. വാടക വീടുകള്‍ക്ക് വാങ്ങാവുന്ന കരുതൽ തുകയ്ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ പരിധി ഏര്‍പ്പെടുത്തിയതിനാല്‍ വാടകക്കാരുടെ മക്കള്‍ വീടുകൾക്ക് കേടുപാടുകള്‍ വരുത്തിയാലും അത് മുതലാക്കാനാവില്ലെന്നതാണ് ഇത്തരം പ്രവണതയ്ക്ക് കാരണം.

ഇതിന് പുറമെ പട്ടികൾ ഉൾപ്പടെയുള്ള ഓമന മൃഗങ്ങൾ വീടുകള്‍ക്ക് വരുത്തുന്ന കേടുപാടുകളും വീട്ടുടമകളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. നിരവധി വാടകക്കാര്‍ക്ക് അവരുടെ ഓമന മൃഗങ്ങൾ എത്ര മാത്രം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണെന്ന് തങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കുന്നുവെന്നും കുട്ടികള്‍ക്ക് നേരെ മുഖം തിരിക്കുന്നത് വളരെ കുറച്ച് ഉടമസ്ഥർ മാത്രമാണെന്നും ദി നാഷനല്‍ റെസിഡന്‍ഷ്യല്‍ ലാന്‍ഡ്‌ലോര്‍ഡ്‌സ് അസോസിയേഷന്‍ പ്രതികരിച്ചിരിച്ചു.

ഉടമസ്ഥരുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവണത മൂലം കുടുംബമായി യുകെയിൽ ജോലിക്ക് എത്തുന്ന മലയാളികൾ ഉൾപ്പടെയുള്ളവർക്ക് വീട് വാടകയ്ക്ക് ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത്. മലയാളികൾ ഓമന മൃഗങ്ങളെ വളർത്താറില്ലെങ്കിലും കുട്ടികളൊത്ത് കുടുംബവുമായാണ് യുകെയിൽ താമസിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ആയതിനാൽ ഇത്തരം പ്രവണതകൾ തടയാൻ നിയമ നിർമാണം അവശ്യമാണെന്ന വാദം ശക്തമായി ഉയരുന്നുണ്ട്.

English Summary: Different requirements exist for landlords to rent a house in the UK