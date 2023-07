ലണ്ടൻ ∙ ഗ്രെയ്റ്റ് ബ്രിട്ടൻ സിറോ മലബാർ രൂപതയുടെ ലണ്ടൻ റീജനിൽ ഉള്ള സെന്റ് മേരീസ് ആൻഡ് ബ്ലെസ്ഡ് കുഞ്ഞച്ചൻ മിഷനിൽ ഇന്ന് (ബുധനാഴ്ച) മരിയൻ ദിനാചരണം ഉണ്ടായിരിക്കും. വൈകിട്ട് 6.45 ന് ജപമാല. തുടർന്ന് കുർബാനയും മാതാവിന്റെ നൊവേനയും ആരാധനയും ഉണ്ടായിരിക്കും. 8. 45 ന് സമാപിക്കുന്ന ആത്മീയ വിരുന്നിലേക്ക് ഏവര്‍ക്കും സ്വാഗതം.

For more details please contact.

Mission Director,

Fr. Shinto Varghese Vaalimalayil CRM.

Kaikkaranmaar

Jose N .U : 07940274072

Josy Jomon :07532694355

Saju Varghese : 07882643201