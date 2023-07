കേംബ്രിഡ്ജ് സെന്റ് തോമസ് ഓർത്തഡോക്സ് ദേവാലയം; വിശുദ്ധ തോമാശ്ലീഹായുടെ പെരുന്നാൾ ജൂലൈ എട്ടിനും ഒൻപതിനും

കേംബ്രിഡ്ജ്∙ യുകെ കേംബ്രിഡ്ജ് സെന്റ് തോമസ് ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് ദേവാലയത്തിലെ വിശുദ്ധനായ തോമാശ്ലീഹായുടെ ഓര്‍മ്മ പെരുന്നാള്‍ ഭക്തി നിര്‍ഭരമായ ചടങ്ങുകളോടെ ജൂലൈ 8, 9 തീയതികളിൽ ആചരിക്കും.

പെരുന്നാൾ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ മലബാർ ഭദ്രാസനാധിപൻ ഗീവർഗ്ഗീസ്‌ മാർ പക്കോമിയോസ്‌ മെത്രാപ്പോലീത്ത മുഖ്യ കാർമികത്വം വഹിക്കും. ഒന്നാം ദിവസമായ ജൂലൈ 8 ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് 6.30 മുതൽ സന്ധ്യപ്രാർത്ഥനയും വചന ശുശ്രൂഷയും നടക്കും. കുന്നംകുളം ഭദ്രാസന സെക്രട്ടറി ഫാ. ജോസഫ് ചെറുവത്തൂര്‍, ഇടവക വികാരി ഫാ. മാത്യൂസ് കുര്യാക്കോസ് എന്നിവര്‍ നേതൃത്വം നൽകും

രണ്ടാം ദിവസമായ ജൂലായ്‌ 9 ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 10 ന് പ്രഭാത നമസ്കാരം, വിശുദ്ധ കുർബാന. തുടർന്നു പ്രദക്ഷിണം, ശ്ലൈഹിക വാഴ്‌വ്‌, നേർച്ച വിളമ്പ്, സ്നേഹ വിരുന്ന് എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കും. ശുശ്രൂഷകൾക്ക് ഗീവർഗ്ഗീസ്‌ മാർ പക്കോമിയോസ്‌ മെത്രാപ്പോലീത്ത മുഖ്യ കാർമികത്വം വഹിക്കും. പെരുന്നാൾ ശുശ്രൂഷകളിൽ സംബന്ധിച്ച്‌ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുവാൻ ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായി ഇടവക ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.



കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്:-

ഫാ. മാത്യൂസ് കുര്യാക്കോസ് (വികാരി)

+447832999325

ബിനോജ് വർഗീസ് (ട്രസ്റ്റി)

+447708327018

റോബിന്‍ തോമസ് (സെക്രട്ടറി)

+447841385777

