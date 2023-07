ഇംഗ്ലണ്ടിലെ 'നസ്രേത്ത്‌' മലയാളി തീർത്ഥാടകർക്കായി ഒരുങ്ങി; വാൽസിങ്ങാം തീർത്ഥാടനത്തിന് ഇനി പത്തുനാൾ

വാൽസിങ്ങാം ∙ ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ സിറോ മലബാർ രൂപതയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വർഷം തോറും ആഘോഷമായി കൊണ്ടാടുന്ന വാൽസിങ്ങാം മരിയൻ തീർത്ഥാടനവും തിരുന്നാളും ജൂലൈ 15ന് ശനിയാഴ്ച ഭക്തിനിർഭരമായി കൊണ്ടാടും. ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ സിറോ മലബാർ രൂപതയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇത് ഏഴാം തവണയാണ് തീർത്ഥാടനംനടക്കുന്നത്. യൂറോപ്പിലെമ്പാടുമുള്ള സീറോ മലബാർ വിശ്വാസികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സംഗമവേദിയായാണ് വാൽസിങ്ങാം മരിയ തീർത്ഥാടനം അറിയപ്പെടുന്നത്.

ഈ വർഷത്തെ വാൽസിങ്ങാം തീർത്ഥാടനത്തിന് നേതൃത്വവും ആതിഥേയത്വവും വഹിക്കുന്നത് ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ സിറോ മലബാർ രൂപതയുടെ കേംബ്രിഡ്ജ് റീജനിലെ വിശ്വാസസമൂഹമാണ്. തീർത്ഥാടനത്തിനായുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.വാൽസിങ്ങാം തീർത്ഥാടനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇക്കുറി യു കെ യിലുടനീളമുള്ള വിവിധ സീറോമലബാർ ഇടവകകളിൽ നിന്നുള്ള വിശ്വാസികളാണ് പ്രസുദേന്തിമാരായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ യു കെ യുടെ നാനാഭാഗത്തു നിന്നുമായി ആയിരങ്ങൾ പങ്കുചേരുമ്പോൾ രൂപതയിലെ എല്ലാ മിഷനുകളുടെയും പ്രതിനിധികൾ തീർത്ഥാടനം ഒരുക്കുവാൻ ഉണ്ടാവും.

വർഷം തോറും വർധിച്ചു വരുന്ന വിശ്വാസികളുടെ ബാഹുല്യത്തെ മുന്നിൽക്കണ്ടുകൊണ്ടു ഇക്കുറി തീർത്ഥാടനസ്ഥലത്തെത്തുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം പരമാവധി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ഓരോ ഇടവകയിലും ഉള്ള വിശ്വാസികളോട് താന്താങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങളിൽ വരുന്നതിനു പകരം ഇടവകകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ള കോച്ചുകളിൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരുമിച്ചു യാത്ര ചെയ്തു വാൽസിങ്ങാമിൽ എത്തുവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് . അതിനാൽ തന്നെ പുണ്യകേന്ദ്രം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന വാത്സിങ്ങാം ഗ്രാമത്തിന്റെ പരിപാവനതയും, ശാന്തതയും ഭക്തിപാരമ്യവും അങ്ങേയറ്റം കാത്തുപരിപാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ളഒരു തീർത്ഥാടനമാവും ഇത്തവണ ഉണ്ടാവുക.



ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സിറോ മലബാർ തനയരായ ഭക്തജനങ്ങളുടെ ബാഹുല്യം കൊണ്ടും മരിയ ഭക്തിയുടെ പ്രഘോഷണപ്പൊലിമ കൊണ്ടും അത്യാഘോഷപൂർവ്വം നടത്തപ്പെടുന്ന ഈ മഹാ സംഗമം സഭയുടെ പാശ്ചാത്യ നാടുകളിലെ വളർച്ചയുടെ ചരിത്രവഴിയിലെ വലിയ നാഴികക്കല്ലായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.

തീർത്ഥാടനത്തിന്റെ സമയക്രമം താഴെപ്പറയുന്ന രീതിയിലാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

9 : 30 am - ജപമാലയും ആരാധനയും .



10 : 30 am - വചന പ്രഘോഷണം ( റവ. സിസ്റ്റർ ആൻ മരിയ SH ).



11 :30 am - ഉച്ചഭക്ഷണം ,അടിമവക്കൽ .



12 :15 pm - പ്രസുദേന്തി വാഴിയ്ക്കൽ .



12 : 45 pm - ആഘോഷമായ പ്രദക്ഷിണം .



02 :00 pm - വിശുദ്ധ കുർബാന .



04 : 30 pm - തീർത്ഥാടന സമാപനം .



തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിന്റെ വിലാസം:



Catholic National Shrine of Our Lady



Walshingham, Houghton St. Giles



Norfolk,NR22 6AL

