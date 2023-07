എഴുപത്തിയഞ്ചിന്റെ നിറവിൽ യുകെയിലെ എൻഎച്ച്എസ്; ആഘോഷങ്ങൾ വർണ്ണാഭമായി, ഒപ്പം മലയാളികളുടെ പ്രതികരണങ്ങളും

ലണ്ടൻ∙ ലോകത്തെ മികച്ച പൊതു ആരോഗ്യ സേവന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നായ യുകെയിലെ നാഷണൽ ഹെൽത്ത്‌ സർവീസ് (എൻഎച്ച്എസ്) 75ന്‍റെ നിറവിൽ. ഇതോട് അനുബന്ധിച്ച് യുകെയിലെ എൻഎച്ച്എസ് ആശുപത്രികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചു നിരവധി ആഘോഷങ്ങളാണ് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. പ്രതിദിനം ഒരു ദശലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളെ ചികിത്സിക്കുന്ന എൻഎച്ച്എസ് 1948 ജൂലൈ അ​​​ഞ്ചിനാണ് ആരംഭിച്ചത്. യുകെയിൽ എല്ലാവർക്കും സൗജന്യമായി ലഭ്യമായ ആദ്യത്തെ സാർവത്രിക ആരോഗ്യ സംവിധാനമായിരുന്നു എൻഎച്ച്എസ്.



ബ്രിട്ടനിൽ ലേബർ പാർട്ടി നേതാവ് ക്ലമന്റ് അറ്റ്ലീ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരിക്കെയാണ് അന്നത്തെ ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറി അനൂറിൻ ബെവൻ മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ എൻഎച്ച്എസിന്റെ ആദ്യ ഹോസ്പിറ്റൽ ആരംഭിച്ചത്. പാർക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന പേരിൽ ആരംഭിച്ച സ്ഥാപനം ഇന്ന് ട്രാഫോർഡ് ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഇന്ന് പതിനായിരകണക്കിന് മലയാളികൾ അടക്കം നിരവധി ഇന്ത്യക്കാരാണ് യുകെയിലെ വിവിധ എൻഎച്ച്എസ് ആശുപത്രികളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. യുകെയിലുള്ള 80% മലയാളി കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരിൽ ഒരാളെങ്കിലും എൻഎച്ച്എസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്.എൻഎച്ച്എസിൽ ആകെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണം ഏകദേശം 1.27 ദശലക്ഷത്തോളം വരും. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ധാരാളം ആളുകൾ എൻഎച്ച്എസ് ആശുപത്രികളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

എൻഎച്ച്എസ് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ പരുക്കുകൾക്കും അണുബാധയ്ക്കുമുള്ള ചെറിയ ചികിത്സകളായിരുന്നു പ്രധാന സേവനം. എന്നാൽ ഇന്ന് മിക്ക രോഗങ്ങൾക്കും ചികിത്സകൾ ലഭ്യമാണ്. കഴിഞ്ഞ 75 വർഷങ്ങളായി യുകെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ നിമിഷങ്ങളിലും എൻഎച്ച്എസ് സേവനങ്ങൾ പ്രധാന ഘടകമായി തന്നെ നില നിൽക്കുന്നു എന്നതാണ് യാഥാർഥ്യം. ചാൾസ് രാജാവ്, പ്രധാനമന്ത്രി ഋഷി സുനക് എന്നിവർ ഉൾപ്പടെയുള്ള പ്രമുഖർ എൻഎച്ച്എസ് ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നടന്ന വിവിധ ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുത്തു.

കിരീടധാരണത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായി യുകെയുടെ അംഗ രാജ്യമായ സ്കോട്ട്​ലണ്ടി‌ലെത്തിയ ചാൾസ് മൂന്നാമൻ രാജാവ് എഡിൻബർഗിലെ റോയൽ ഇൻഫർമറി ഹോസ്പിറ്റൽ സന്ദർശിച്ച്‌ ജീവനക്കാരെയും രോഗികളെയും കണ്ടു. കുടുംബമായി കേക്ക് മുറിച്ചും മധുരം പങ്കു വെച്ചും എൻഎച്ച്എസ് ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കുചേർന്നു. എൻഎച്ച്എസിന്റെ ജന്മദിന കേക്ക് മുറിക്കാൻ ഭാര്യ കാമില രാജ്ഞിയുമായി നിക്കുമ്പോൾ എൻഎച്ച്എസിന് തന്റെ പ്രായമായെന്നും കാര്യങ്ങൾ പഴയത് പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലന്നും തമാശ രൂപേണ പറഞ്ഞത് ജീവനക്കാർക്കും രോഗികൾക്കും ഇടയിൽ ചിരിപടർത്തി.

എൻഎച്ച്എസ് ജീവനക്കാരുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന തനിക്ക് രോഗികൾക്ക് ആവശ്യമായ മുഴുവൻ സമയ പരിചരണവും നൽകാനുള്ള അർപ്പണബോധമുള്ള ജീവനക്കാരുടെ സേവനത്തെ അടുത്തറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ഋഷി സുനക് പറഞ്ഞു. അതിനാൽ തന്റെ പ്രധാന മുൻ‌ഗണനകളിലൊന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ രോഗികളുടെ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പ് സമയം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുക എന്നതാണെന്ന് ഋഷി സുനക് പറഞ്ഞു.

ഇതിനായി കഴിഞ്ഞ ആഴ്‌ച പ്രഖ്യാപിച്ച ചരിത്രപരമായ ദീർഘകാല സ്റ്റാഫിംഗ് പ്ലാൻ പ്രകാരം കൂടുതൽ ഡോക്ടർമാരെയും നഴ്സുമാരെയും നിയമിക്കും. എല്ലാവർക്കും മികച്ച തൊഴിൽ സാഹചര്യവും പരിശീലനങ്ങളും ഒരുക്കുമെന്നും ഋഷി സുനക് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

എൻഎച്ച്എസ് ഹോസ്പിറ്റലുകളുടെ സേവനം 75ൽ എത്തുമ്പോൾ ജീവനക്കാരുടെ രോഗികളോടുള്ള സേവനത്തെ എൻഎച്ച്എസ് ഇംഗ്ലണ്ട് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അമൻഡ പ്രിച്ചാർഡ് പ്രശംസിച്ചു. എൻഎച്ച്എസ് ജീവനക്കാർ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ‘വലിയ’ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നുണ്ടെന്ന് സമ്മതിച്ച അമൻഡ പ്രിച്ചാർഡ് ജീവനക്കാരുടെ പണിമുടക്കുകൾ എൻഎച്ച്എസിനെ പ്രതിസന്ധിയിൽ ആക്കുന്നുവെന്ന യാഥാർഥ്യം അംഗീകരിക്കുകയും ഇവ പരിഹരിക്കാനുള്ള നടപടികൾക്ക് മുൻ‌തൂക്കം നൽകുമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു.

എൻഎച്ച്എസ് 75ന്‍റെ നിറവിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ യുകെയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള എൻഎച്ച്എസ് ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ജീവനക്കാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വർണ്ണാഭമായ ആഘോഷങ്ങളാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഹോസ്പിറ്റൽ കെട്ടിടങ്ങൾ നീല ബൾബുകളാൽ അലങ്കരിച്ചും വിവിധ യൂണിറ്റുകളിൽ കേക്കുകൾ മുറിച്ചും ആഘോഷങ്ങൾ നടന്നു. ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി റാലികളും നടന്നു. യുകെയിലെ നിരവധി കുടുംബങ്ങൾക്ക് മികച്ച ജീവിത സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്ന എൻഎച്ച്എസിനെ കുറിച്ച് മലയാളികളായ ജീവനക്കാർ മനോരമ ഓൺലൈനുമായി തങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചു. പ്രതികരണങ്ങളുടെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങളിലേക്ക്

ഡോ. അജിമോൾ പ്രദീപ്‌

പ്രോജക്ട് ലീഡ് ആൻഡ് സീനിയർ ട്രാൻസ്‌പ്ലാന്റ് കോർഡിനേറ്റർ, കിങ്‌സ് കോളജ് ഹോസ്പിറ്റൽ, ലണ്ടൻ

ഒരു നഴ്‌സ് എന്ന നിലയിൽ കഴിഞ്ഞ 22 വർഷമായി എൻഎച്ച്എസിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നു. തുടക്ക സമയത്ത് എൻഎച്ച്എസിന്റെ യഥാർത്ഥ മൂല്യം പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. എന്നാൽ എന്റെ ജോലി അനുഭവങ്ങൾ എൻഎച്ച്എസിനെയും രോഗികളോടുള്ള സമീപനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെയും പൂർണ്ണമായി മനസിലാക്കാൻ സഹായിച്ചു. ഒരു ഏഷ്യൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു നഴ്‌സ് എന്ന നിലയിലുള്ള വ്യക്തിപരമായ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ രോഗികൾക്ക് സാമ്പത്തിക നിലയോ വംശീയതയോ മതമോ പരിഗണിക്കാതെ പരിചരണവും പിന്തുണയും നൽകുന്ന ഒരേയൊരു ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ സംവിധാനമാണ് എൻഎച്ച്എസ്.

യുകെയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഏഷ്യൻ സമൂഹത്തിൽ അവയവദാതാക്കളാകേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് അവബോധം വളർത്തുന്ന പദ്ധതികൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാൻ സാധിച്ചതിന് കാരണവും എൻഎച്ച്എസ് അനുഭവങ്ങളാണ്. പത്തു വർഷത്തിനു ശേഷവും കൂടുതൽ പേരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ അവയവം, രക്തം, മൂലകോശം എന്നിവയുടെ ദാനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സന്നദ്ധപ്രവർത്തകയായി ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ എൻഎച്ച്എസ് നൽകുന്ന പിന്തുണ വിസ്മരിക്കാനാകില്ല. ഒരു ദശാബ്ദത്തിലേറെയായി യുകെയിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ പോയ ഹെൽത്ത്‌ കെയർ അസിസ്റ്റന്റുമാരായ രാജ്യാന്തര വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ നിരവധി നഴ്സുമാരെ ഫെബ്രുവരി മാസം മുതൽ എംപ്ലോയറിൽ നിന്നുള്ള സപ്പോർട്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രകാരം നഴ്സുമാരായി മാറ്റാൻ സഹപ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാനും യഥാർഥ്യമാക്കാനും സഹായിച്ചു. ഇതിനൊക്കെയെന്നെ പ്രാപ്തയാക്കിയത് എൻഎച്ച്എസ് ആണെന്നതിൽ തർക്കമില്ല.

ഡോ. തോമസ് സാമുവേൽ

ഡപ്യൂട്ടി മെഡിക്കൽ ഡയറക്ടർ, ഈസ്റ്റ്‌ ആൻഡ് നോർത്ത് ഹെർട്ട്ഫോഡ്ഷെയർ എൻഎച്ച്എസ് ട്രസ്റ്റ്‌, സ്റ്റീവനേജ്

ബോംബെ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള എംഡിക്ക് ശേഷം 1993 ൽ യുകെ ബെഡ്‌ഫോർഡ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഡോക്ടറായാണ് ഞാൻ എൻഎച്ച്എസിൽ ജോലിക്ക് എത്തുന്നത്. ജോലിക്ക് ഒപ്പം ഉപരിപഠനം നടത്താൻ അവസരം ലഭിച്ചതിനാൽ ഡോക്ടർ എന്ന നിലയിൽ കരിയറിൽ മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചു. ഇത്തരത്തിൽ കരിയറിൽ നേട്ടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാൻ പറ്റിയ ഇടമാണ് എൻഎച്ച്എസ്.

എംആർസിഎസിനുള്ള റോയൽ കോളജ് ഓഫ് സർജൻസിന്റെ എക്സാമിനർ ആകാനും വിവിധ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളകളിലെ അവസാന വർഷ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിക്കുവാനും കഴിഞ്ഞത് എൻഎച്ച്എസിൽ നിന്നും ലഭിച്ച അകമഴിഞ്ഞ പിന്തുണ കൊണ്ടാണ്. എൻഎച്ച്എസിൽ ഏത് ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചാലും കരിയറിൽ ഉയർച്ച നേടാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് മുന്നിൽ തുറന്നു കിടക്കുകയാണ്.

ബിജോയ്‌ സെബാസ്റ്റ്യൻ

സീനിയർ നഴ്സ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളജ് ഹോസ്പിറ്റൽ, ലണ്ടൻ

തുടർച്ചയായ രണ്ടു ലോകമഹാ യുദ്ധങ്ങൾ തകർത്തെറിഞ്ഞ ബ്രിട്ടനേയും ബ്രിട്ടീഷ് സമൂഹത്തെയും വീണ്ടും ഒരു ലോക ശക്തിയായി ക്ഷേമ രാഷ്ട്ര സങ്കല്പത്തിലൂന്നി നിന്നുകൊണ്ട് പുനർനിർമ്മിക്കാനുള്ള ലേബർ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ചുവട് വയ്പായിരുന്നു ഒരു രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും സമ്പൂർണ്ണമായ ആരോഗ്യസംരക്ഷണം ഏറ്റെടുത്തു കൊണ്ടുള്ള എൻഎച്ച്എസ് എന്ന ആശയം. ബ്രിട്ടന്റെ അനൗദ്യോഗിക ദേശീയ മതമെന്ന് പോലും വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന എൻഎച്ച്എസ് എന്ന മഹത്തായ സംവിധാനം മത വർണ്ണ ലിംഗ ഭാഷ ഭേദമന്യേ ബ്രിട്ടനിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളെയും ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ആശയവും വികാരവുമാണ്.

ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഗവൺമെന്റ് ഫണ്ടുകളുടെ അപര്യാപ്തതതയും പ്രായമേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനതയുടെ വർധിച്ചു വരുന്ന ചികിത്സാ ആവശ്യങ്ങളും കൊണ്ട് നട്ടം തിരിയുകയാണ് ഇന്നത്തെ എൻഎച്ച്എസ്‌. കോവിഡ് മഹാമാരി ഏൽപ്പിച്ച ശാരീരിക മാനസിക പ്രശനങ്ങളും വർധിച്ചു വരുന്ന ജീവിത ചെലവും മൂലം വലയുന്ന മലയാളികൾ അടക്കമുള്ള ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ തങ്ങളുടെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഉന്നത നിലവാരത്തിലുള്ള സേവനം മുടക്കം കൂടാതെ നൽകി വരുന്നുവെന്നത് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. ലോകത്തിനു തന്നെ പ്രതീക്ഷയുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ കരുതലിന്റെ ഒരു വലിയ പ്രകാശ ഗോപുരമായി നില കൊള്ളുന്ന എൻഎച്ച്എസ് അതിന്റെ സ്ഥാപക ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇനിയുള്ള വർഷങ്ങളിലും തുടർച്ചയായി നിറവേറ്റാൻ ആത്മാർത്ഥതയും ഇച്ഛാശക്തിയുമുള്ള ഒരു ഗവണ്മെന്റിന്റെ തുടർച്ചയായ നിക്ഷേപവും നിരന്തര പിന്തുണയും വേണം. ഇല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിനു മുഴുവൻ മാതൃകയായ മുക്കാൽ നൂറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ട മഹത്തായ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സംവിധാനം ഒരു നൂറ്റാണ്ടു തികക്കുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ ഒരു ഓർമ്മയായി മാറാനിടയുണ്ട്.

ഡോ. മഞ്ജു സി പള്ളം

സീനിയർ ലെക്ചറർ, മാഞ്ചസ്റ്റർ മെട്രോപൊളിറ്റൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി

മാഞ്ചസ്റ്റര്‍ മെട്രോപൊളിറ്റന്‍ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയില്‍ ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് നഴ്സിങ് മേഖലയിൽ വിവിധ സീനിയര്‍ റോളുകളിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന എനിക്ക് മികച്ച പിന്തുണയാണ് എൻഎച്ച്എസിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിരുന്നത്. ഡൽഹി ഓള്‍ ഇന്ത്യാ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കല്‍ സയന്‍സസില്‍ നിന്നും നഴ്സിങ് പഠനം പൂര്‍ത്തിയാക്കി യുകെയിലേക്ക് എത്തുന്നത് 2001 ലാണ്. അക്കാലത്ത് നഴ്സിങ് പഠനം പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്ന മിക്കവരും മിഡില്‍ ഈസ്റ്റ്, ഓസ്ട്രേലിയ, യുഎസ് എന്നിവിടങ്ങളാണ് ജോലിക്കായി തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നത്. എന്നാൽ

2000 ത്തില്‍ ഒരു പത്ര പരസ്യം കണ്ടാണ് യുകെയിലേക്കുള്ള നഴ്സിങ് റിക്രൂട്ട്മെന്റിനെ കുറിച്ചറിഞ്ഞത്. ആറു മാസത്തെ കോണ്‍ട്രാക്ടിലാണ് യുകെയിലെത്തുന്നത്. അതിനു ശേഷം ഇന്ത്യയിലേക്കു തിരിച്ചു പോകണം. അപ്പോഴാണ് ക്ലിനിക്കല്‍ രജിസ്ട്രേഷനില്‍ മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യാൻ അവസരം ഒരുങ്ങുന്നത്.

മാസ്റ്റേഴ്സ് നേടിയ ശേഷം പിഎച്ച്ഡി എടുത്ത എനിക്ക് എൻഎച്ച്എസിൽ റിസര്‍ച്ച് മാനേജരായും, ക്വാളിറ്റി ലീഡ്, റിസര്‍ച്ച് ഡെലിവറി മാനേജര്‍ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. യുകെയിൽ വംശീയത രൂക്ഷമാണെന്ന ആരോപണങ്ങൾ ഉയരുമ്പോൾ അതിൽ വാസ്തവമില്ലെന്നു തെളിയിക്കുന്ന പിന്തുണയാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരു സാധാരണ നഴ്സിൽ നിന്നും കഠിനാധ്വാനവും അർപ്പണ ബോധവും ഉണ്ടങ്കിൽ മികച്ച അവസരങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് എൻഎച്ച്എസ്. കരിയറിൽ നിരവധി പുരസ്‌കാരങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ പ്രാപ്തയാക്കിയതും എൻഎച്ച്എസ് തന്നെയാണെന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല.

ലീന ചാക്കോ

വാർഡ് മാനേജർ, റോയൽ ഡെവൺ ആൻഡ് എക്‌സീറ്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ, എക്‌സീറ്റർ

പുതുതായി എത്തുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് മറ്റിടങ്ങളെക്കാൾ മികച്ച തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങളൾ ഒരുക്കി നൽകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് യുകെയിലെ എൻഎച്ച്എസ് ട്രസ്റ്റുകൾ. 1994 ൽ യുകെയിൽ സ്റ്റുഡന്റ് നഴ്സായി യുകെയിൽ എത്തിയ എനിക്ക് 2014 ലാണ് എൻഎച്ച്എസിൽ നഴ്സസായി ജോലി ലഭിക്കുന്നത്. തുടക്കത്തിൽ ബാൻഡ് ഫൈവിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന എനിക്ക് വാർഡ് സിസ്റ്റർ, വാർഡ് മാനേജർ ചുമതലകളിലൂടെ ബാൻഡ് സെവനിൽ എത്താൻ കഴിഞ്ഞത് എൻഎച്ച്എസ് നൽകിയ പിന്തുണ കൊണ്ടു മാത്രമാണ്.

കരിയറിൽ ഉയർച്ച ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരാളും യുകെയിൽ ആദ്യം തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ജോലി എൻഎച്ച്എസിലെ ആകണമെന്നാണ് എന്റെ പക്ഷം. ജോലിയോടൊപ്പം പഠനത്തിനും അത് വഴി മികച്ച അവസരങ്ങൾക്കും എൻഎച്ച്എസ് നൽകുന്ന പിന്തുണ ഒരിക്കലും അവഗണിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ്. എൻഎച്ച്എസിൽ ജോലിക്ക് കയറും മുൻപ് യുകെയിലെ വിവിധ കെയർ ഹോമുകളിൽ നഴ്സ്, ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ പദവികളിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടങ്ങളിൽ ഉണ്ടായതിൽ അധികം പിന്തുണ എൻഎച്ച്എസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നു എന്നത് എടുത്തു പറയത്തക്ക പ്രത്യേകതകളിൽ ഒന്നാണ്.

റോഷ്‌നി വിജയൻ

പ്ലാസ്റ്റിക് ട്രോമ നഴ്സ്, അൾസ്റ്റർ ഹോസ്പിറ്റൽ, ബെൽഫാസ്റ്റ്

മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി തങ്ങളുടെ കരിയറിൽ മികച്ച മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ എൻഎച്ച്എസ് ജോലി സഹായിക്കും എന്നതാണ് ഞാൻ മനസിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. കോവിഡ് മഹാമാരി കാലത്ത് 2021 ൽ യുകെയുടെ അംഗ രാജ്യമായ നോർത്തേൺ അയർലൻഡിൽ എത്തിയ എനിക്ക് തുടക്കത്തിൽ വാക്‌സിനേറ്റർ ആയാണ് ജോലി ലഭിച്ചത്. തുടർന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് ട്രോമ വിഭാഗത്തിലാണ് നഴ്സായി കരിയർ ആരംഭിച്ചത്. തികച്ചും പുതിയ വിഭാഗത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്ന എനിക്ക് എൻഎച്ച്എസിൽ നിന്നും ലഭിച്ച പിന്തുണയാണ് മികച്ച സേവനം നൽകാൻ പ്രാപ്തയാക്കിയത്.

മുൻപ് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ പലവിധ ആരോഗ്യ പരിപാലന ക്രമീകരണങ്ങളിലും വ്യത്യസ്ത വകുപ്പുകളിലും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടങ്കിലും എൻഎച്ച്എസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന അകമഴിഞ്ഞ പിന്തുണ വിലമതിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ്. ഇനിയും വർഷങ്ങളോളം യുകെയിലെ ജനങ്ങൾക്ക്‌ മികച്ച ചികിത്സ നൽകുന്നത് തുടരുവാൻ എൻഎച്ച്എസിന് കഴിയണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.

ജിജു ജോർജ് രാജു

സ്റ്റോർ അക്കൗണ്ടന്റ്, ബ്രോഡ്മൂർ എൻഎച്ച്എസ് ഹോസ്പിറ്റൽ, ക്രോതോർൺ

യുകെയിലെ എൻഎച്ച്എസ് 75–ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഇതിന്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നത് ജീവിതത്തിലെ നേട്ടങ്ങളിൽ ഒന്നായി കരുതുന്നു. എൻഎച്ച്എസിൽ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ ചെറുതും വലുതുമായ നിരവധി ജോലി അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മലയാളികളായ യുകെ നിവാസികൾക്ക് ഏറെ സഹായകാരമാണ്. ജോലിക്ക് ഒപ്പം പഠനത്തിനുമുള്ള അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുവെന്നത് മികച്ച അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്.

ക്ളറിക്കൽ വിഭാഗത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് ജോലി ഭാരം കൂടുതൽ ആണെങ്കിലും എൻഎച്ച്എസ് അധികൃതരിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന പിന്തുണ വിലമതിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ്. ആതുര സേവന രംഗത്ത് മികച്ച പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് എൻഎച്ച്എസ് നടത്തുന്നത് . പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായ ശമ്പള വർധന ജീവനക്കാർക്ക് വളരെ വലിയ ആശ്വാസമാണ് നൽകിയത്.

അനില ജെയ്സൺ

ബാൻഡ് ഫൈവ് നഴ്സ്, സോമർസെറ്റ് എൻഎച്ച്എസ് ഹോസ്പിറ്റൽ, ടോണ്ടൻ

നാട്ടിൽ നഴ്സിങ് പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ ഉടനാണ് യുകെയിൽ നഴ്സായി ജോലിക്ക് എത്തുന്നത്. 2021ൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നഴ്സിങ് ഡിഗ്രിക്ക് ഒപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷകളിലെ യോഗ്യത മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ അവശ്യപ്പെടുന്നത് പോലെ കാര്യമായ ജോലി പരിചയം ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും തുടക്കാർക്ക് ജോലി ലഭിക്കുന്നു എന്നതാണ് എൻഎച്ച്എസിന്റെ പ്രത്യേകത.

ജോലി ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു നഴ്സ് ചെലവഴിക്കുന്ന മുഴുവൻ തുകയും എൻഎച്ച്എസ് തിരികെ തരുന്നു എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയത്തക്ക സവിശേഷതയാണ്. ജോലിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന പ്രത്യേക പരിശീലനവും പിന്തുണയും വിലമതിക്കുവാൻ കഴിയാത്തതാണ്. മികച്ച അർപ്പണ ബോധവും കഠിനാധ്വാനവും ഉണ്ടങ്കിൽ മികച്ച അവസരങ്ങളാണ് എൻഎച്ച്എസ് തുടക്കക്കാർക്കായി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് മറ്റൊരു രാജ്യത്തിനും അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയുന്നതല്ല.

ദീപ ഓസ്റ്റിൻ

അസോസിയേറ്റ് ചീഫ് നഴ്സ്,

മിൽട്ടൺ കെയിൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ, ഈഗിൾസ്റ്റോൺ

വ്യക്തിപരമായും തൊഴിൽപരമായും വളർച്ചയ്ക്ക് ധാരാളം അവസരങ്ങളുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് എൻഎച്ച്എസ്. എൻഎച്ച്എസിൽ ഒരു അസോസിയേറ്റ് ചീഫ് നഴ്‌സ് ആകുന്നത് സുപ്രധാന നേട്ടങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ഇതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ എൻഎച്ച്എസ് നൽകിയ വിലമതിക്കാനാവാത്ത പിന്തുണയും മാർഗനിർദേശവും മറക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല. ഒരു പുതിയ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറുന്നതും വിദേശ അന്തരീക്ഷവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതും വിദേശ നഴ്സുമാർക്ക് സങ്കീർണ്ണമാണ്. എന്നാൽ ഈ സങ്കീർണ്ണതകൾ മറികടക്കാൻ എൻഎച്ച്എസിൽ നിന്നും മികച്ച പരിശീലനമാണ് ലഭിക്കുന്നത്.

ഒരു സാധാരണ നഴ്സായി 2001 ൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച എനിക്ക് പഠനത്തിനുള്ള അവസരവും ലഭിച്ചിരുന്നു. കരിയർ പുരോഗതിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന തൊഴിൽ അന്തരീക്ഷമാണ് എൻഎച്ച്എസിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഇന്ത്യ ഉൾപ്പടെയുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് യുകെയിൽ എത്തുന്ന നഴ്‌സുമാർ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവരെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള പ്രോത്സാഹനം എൻഎച്ച്എസ് നൽകുന്നുണ്ട്. മാനേജ്‌മെന്റ് തലത്തിലോ ക്ലിനിക്കൽ തലത്തിലോ നഴ്‌സ് കൺസൾട്ടന്റായി കരിയർ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടു പോകുന്നതിന് യുകെയിലെ എൻഎച്ച്എസ് വിവിധ അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്.

English Summary: The UK's NHS turns seventy-five; The celebrations were colorful and so were the reactions of the Malayalees