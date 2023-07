ഡബ്ലിന്‍∙ അയർലൻഡിലെ ഡബ്ലിന് സമീപം ബ്ലാഞ്ചാര്‍ഡ്സ്ടൗണില്‍ മലയാളി നഴ്സ് അന്തരിച്ചു. ഡബ്ലിന്‍ നാഷണല്‍ മറ്റേര്‍ണിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിലെ നഴ്‌സായ ബിനുമോൾ പോളശ്ശേരിയാണ് അന്തരിച്ചത്. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് മാറ്റർ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം.

മേലുകാവ് മറ്റം പുലയൻപറമ്പിൽ ബിനോയ് ജോസാണ് ഭർത്താവ്. എഡ്വിന്‍, ഈതന്‍, ഇവാ എന്നിവരാണ് മക്കൾ. കോട്ടയം കാളികാവ് പി.ജെ ഉലഹന്നാൻ (റിട്ടയേര്‍ഡ് പ്രഫസര്‍), മേരി എന്നിവരാണ് ബിനുമോളിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ. അയര്‍ലൻഡിലെ ആദ്യകാല മലയാളി കുടുംബങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ബിനുമോളുടേത്. സംസ്‌കാരം പിന്നീട് കേരളത്തിൽ നടത്താനാണ് കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ തീരുമാനം.

